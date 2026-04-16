Abandono en hospitales: Ministra de Salud levantó mesa de trabajo con otras carteras

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que se conformó una mesa de trabajo con otros ministerios para abordar la situación de los denominados pacientes sociosanitarios, es decir, aquellos que permanecen abandonados en los centros asistenciales luego de ser dados de alta.

La problemática fue dada a conocer por la propia secretaria de Estado el lunes y, según ella, se calculan más de mil personas aún internadas -la mayoría adultos mayores-, pese a que recibieron el visto bueno de los médicos para retornar a sus casas.

Sin embargo, un tercio de estos pacientes también tienen conflictos penales vigentes, mientras que una menor cifra corresponden a niños o niñas que debieron salir de sus hogares por distintas razones o fueron dejados a su suerte apenas nacieron.

Ante esto, Chomali ya había anunciado que realizarán un cruce de datos con el Ministerio de Desarrollo Social para saber, entre otras cosas, si las familias de los adultos mayores afectados están recibiendo o no sus pensiones.

"Ya nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de cómo vamos a hacer el cruce y cuál es la información que necesitamos. Cuando tengamos esa información -e independientemente de esto-, hemos conformado una mesa de trabajo con Desarrollo Social, con Justicia, (y) donde (también) está participando Salud, etcétera, para dar una solución definitiva a esta situación", dijo la ministra.

"Entendamos que esto significa dos hospitales completos utilizados por pacientes que podrían estar en otro lugar que pueda dar una atención sociosanitaria mejor que la nuestra, que estamos acostumbrados a tratar pacientes agudos", reiteró la titular de Salud.

Los lugares a los que aludió la autoridad se refieren a centros de adultos mayores, recintos del Servicio Mejor Niñez para niños, niñas y adolescentes, o incluso familias de acogida; reubicaciones que implican labores de coordinación interinstitucional.

Psicológo: La problemática se asocia a la longevidad y baja natalidad

La duda que surge al respecto es cómo viven los pacientes sociosanitarios, pues algunos llevan más de 16 años abandonados. De acuerdo con información de los servicios de salud, se les brinda asistencia como atenciones psicológicas, médicas o, incluso, de carácter social.

El director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, Luis Pino, llamó a pensar el fenómeno como "un síntoma de una problemática que cada vez es más creciente, que está asociada principalmente a la longevidad y a la baja tasa de natalidad de nuestra población".

"Por sobre todo, (predomina) este envejecimiento y también la no valorización o edadismo, por ejemplo, de la adultez mayor, que es un período sustantivamente complejo y que desde la política pública, la familia, el sector privado, el trabajo y las organizaciones lo deben abordar, porque esto es algo real, concreto y que es sustantivamente cada vez más creciente", reiteró el psicólogo.