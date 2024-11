Erazo: No puede ser que, por cautelar recursos, los hospitales estén con estrés financiero

Álvaro Erazo, que fue ministro de Salud durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), manifestó este sábado que, en el marco de la crisis financiera que vive actualmente el sistema de salud público, "no puede ser" que el Gobierno tenga "a los hospitales contenidos en aras de cautelar los recursos" públicos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el médico sostuvo que "los hospitales están sometidos a un estrés financiero en aras de cautelar los recursos, pero esta la fórmula no está dando resultados. Es una fórmula que, de no conversarse adecuadamente con directores de hospitales y servicios desde la Subsecretaria (de Salud), enfrentamos una situación en que hay cero disponibilidad de recursos y, finalmente, los que terminan pagando los platos rotos son los usuarios".

"No puede ser que a los hospitales los tengan absolutamente contenidos, amenazados de que si no están rindiendo bien los recursos, los recursos no se están entregando. Y llegamos a fin de año con situaciones tan dramáticas como las que hemos visto en el Hospital San José, el Van Buren, otros hospitales en regiones, en Concepción", complementó.

"Es una paradoja"

Erazo explicó a Cooperativa que la crisis del sistema de salud público se debe a que "en un contexto de expansión de recursos, esa es una paradoja, porque nadie puede negar que los recursos entregados a salud en todas sus partidas, en estos últimos dos años hemos visto, producto de la manera de administrar los recursos, que Hacienda ha puesto una estricta vigilancia y control de los recursos entregados,

"Esto hace que tengamos, sobre estos recursos, una entrega progresiva de la partida de recursos con el fin de no tener que contar con grandes cifras de endeudamiento", indicó.

En ese sentido, señaló que "el Ministerio de Hacienda, con una lógica de ajuste muy importante del control del gasto, de las transferencias que se entregan a los hospitales, redujo los recursos desde el punto de vista de la gestión. Con un 'afán' de mejorar la gestión, de hacerla más rigurosa, es que tenemos este tipo de consecuencia".

Fe en el Ministro Marcel

Pese a sus críticas, el otrora titular de Salud manifestó confianza en que existen soluciones para el problema descrito: "Tenemos"tenemos un gran ministro, (Mario Marcel), que tiene sensibilidad y debe tener la sensibilidad política y la experiencia (para abordar la situación). (También) los cuadros directivos, ya que la ministra (Ximena Aguilera) ha hecho un buen trabajo".

"Llegó el momento de buscar una solución en el contexto de lo que es la discusión de la Ley de Presupuesto, particularmente lo que se conoce como la 'Partida 16' del Ministerio de Salud", indicó.

Finalmente, Erazo enfatizó, a propósito de la reunión realizada ayer junto a distintos exministros de Salud, como Helia Molina y Enrique Paris, que "la propuesta del Colmed (frente a esta crisis) es súper buena, es muy concreta, aborda los temas de listas de espera, de las licencias médicas.

"Pone a disposición recursos humanos y médicos para suplir carencias que se detecten y, particularmente, compromete recursos en áreas que son verdaderos 'bolsones de ineficiencia'", destacó.