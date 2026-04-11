Fenats advirtió que recorte del 3% en Salud será un "nocaut" al sistema público

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Emerson Berríos, abordó con Cooperativa sobre las consecuencias que tendría para el sistema público el reajuste del 3% que les pidió el Gobierno a todos sus ministerios, alertando que agudizará el problema estructural que tiene el sector.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el líder del gremio señaló que "un recorte del 3% significa más de 500 mil millones que se van a aplicar menos en el sistema de salud. Y eso afecta a más de 15 millones de personas que se atienden hoy día, más del 80% de la población de Chile se atiende en los hospitales".

"Vamos a tener menos insumos para atender, van a haber menos prestaciones, van a haber menos trabajadores y trabajadoras dentro de los establecimientos de salud. Y esto va a repercutir directo a las listas de espera, a las listas de especialidades que la gente todavía está esperando que se puedan resolver, y van a seguir aumentando y debilitando la salud pública", advirtió.

En esa línea, recordó la falta de insumos y presupuesto al que se vieron expuestos los centros de salud a finales del año pasado: "El cálculo que se ha hecho es que, en octubre, principios de noviembre, los establecimientos de salud quedan sin recursos para la atención. O sea, lo que queremos decir es que están 'rasguñando' con lo que tienen para comprar insumos, como bien lo hemos dicho, para aumentar las prestaciones. Con esta disminución avecinamos un panorama peor: que se pueda adelantar a lo menos un mes esta asfixia que reciben las y los trabajadores y los usuarios".

El presidente del gremio destacó el anuncio de "Alerta sanitaria oncológica" que hizo el Ejecutivo, con la que busca abordar las listas de espera por cáncer, sin embargo, reparó en que "no entendemos que, por un lado, el Gobierno está señalando una apertura de recursos para una lista sanitaria en cáncer (que nosotros lo vemos con buenos ojos), pero por el otro lado está reduciendo el 3% del presupuesto completo en salud".

"El Gobierno tiene sus prioridades alteradas. O sea, debe tener un desorden tremendo para poder no ponerse de acuerdo en que va a abrir esta lista de espera oncológica con un presupuesto con prestaciones adicionales, pero por el otro lado, al resto de los usuarios y las usuarias que no tienen cáncer les va a reducir el 3% (...) Le pedimos al Presidente, a la ministra, que no insista con la reducción porque la afectación va a ser directa a los pacientes", aseveró.

Berríos afirmó que no han tenido contacto con la ministra May Chomalí: "No hemos tenido ningún acercamiento con el Ministerio de Salud para poder conversar y dialogar, y expresarle por qué estamos tan preocupados por esto. Hemos hecho estudios técnicos serios sobre la materia y dónde afectará, y también tenemos propuestas interesantes que poder hacerle a la ministra. (Pero) no hemos tenido ese acercamiento".

"Esperamos que, al igual que en el Ministerio de Seguridad, Salud -como una prioridad sanitaria para el país- también quede exento del 3%", enfatizó.

En ese sentido, afirmó que "la administración que quiere hacer hoy día el Gobierno, es una 'administración de pobreza', porque es un nocaut para la salud pública disminuirle el 3%. Después de esto ¿qué viene? Sacar prestaciones, aumentar las listas de espera, y después siempre el que termina resolviendo esto es el sector privado".

"Necesitamos como trabajadores y trabajadoras, como usuarios también del sistema de salud, que el Gobierno pueda transparentar si va a fortalecer la salud pública o va a empujar a que todo se resuelva por la privatización de las prestaciones", planteó.