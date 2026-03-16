Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en la previa del partido con Huachipato se refirió a la convocatoria de Diego Ulloa a la selección chilena para los duelos con Cabo Verde y Nueva Zelanda, apuntando que -más allá de tener un periodo a préstamo fuera del club- "el jugador que nace en Colo Colo tiene condiciones diferentes".

Además, se el consultó sobre la renovación de Arturo Vidal y señaló que, al estar el torneo nacional apenas en la séptima fecha, "no es momento de hablar de eso".

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