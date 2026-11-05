Salud removió al director del Hospital del Salvador "por pérdida de confianza"

A través de un comunicado, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente anunció de "la solicitud de renuncia al director del Hospital del Salvador, doctor Jorge Zajjur, por razones de pérdida de confianza, tal como lo faculta la ley 19.882".

Salud agregó que "en su reemplazo, en calidad de subrogante, asumirá Fernando Lacalle, quien -hasta ahora- se desempeñaba como subdirector administrativo del establecimiento" y quien es ingeniero y MBA en Administración.

"El Servicio de Salud Metropolitano Oriente agradece al doctor Jorge Zajjur los servicios prestados durante el tiempo que estuvo a cargo de la dirección del Hospital del Salvador", concluye la nota, que no profundiza en las razones de la citada "pérdida de confianza".

Zajjur es cirujano y posee un máster en Administración y Gestión en Salud, y además es parte del equipo de Cirugía Mayor Ambulatoria del hospital ubicado en Providencia.

El Hospital del Salvador, junto al Instituto Nacional de Geriatría, están próximos a iniciar funciones en sus nuevos edificios, cuya construcción se inició a través del sistema de concesiones en mayo de 2014.