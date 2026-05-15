ISP ordenó retiro de antibiótico inyectable tras detectar partículas en suspensión

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro voluntario de un lote del antibiótico inyectable Clindamicina 600 mg/4 mL, elaborado por el Laboratorio Sanderson S.P.A., tras detectarse una posible contaminación en algunas ampollas del producto.

Según informó el organismo, el problema fue reportado por la propia empresa fabricante luego de identificar partículas en suspensión al interior de los envases, correspondientes al principio activo carbonizado durante el proceso de sellado.

El ISP advirtió que el uso de medicamentos inyectables con material particulado puede generar efectos que van desde irritación o inflamación local hasta complicaciones más severas para la salud.

La alerta afecta únicamente al lote 75WC0001, con fecha de vencimiento en marzo de 2027 y registro sanitario F-15374, correspondiente a cajas con 100 ampollas.

La clindamicina es utilizada para tratar diversas infecciones graves, entre ellas cuadros óseos y articulares, septicemia, infecciones intraabdominales y afecciones ginecológicas.

Las autoridades recomendaron a pacientes y cuidadores suspender el uso del medicamento si corresponde al lote afectado y consultar con su médico o químico farmacéutico. En tanto, centros de salud y profesionales deben abstenerse de utilizar o distribuir dichas unidades.

El ISP indicó que las dudas sobre el proceso de retiro pueden canalizarse directamente con Laboratorio Sanderson S.P.A., a través del correo direcciontecnica@laboratoriosanderson.cl.