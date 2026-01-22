ISP y Casa de Moneda anuncian piloto de trazabilidad farmacéuctica

Casa de moneda y el Instituto de Salud Pública (ISP) firmaron durante la jornada de este jueves, un acuerdo para iniciar un piloto de trazabilidad de medicamentos de forma integral, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad y la protección de la salud de la ciudadanía.

Jorge Canales, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos, indicó que la próxima modificación al Decreto Supremo 3 incorpora la serialización unitaria de los fármacos, medida que permitirá reforzar la fiscalización y facilitar la detección de productos falsificados o desviados hacia el comercio irregular.

En paralelo, se impulsará un programa de implementación progresiva, con invitación abierta a laboratorios, farmacias y centros de salud. La obligatoriedad del sistema tendrá un período de transición estimado de cinco años, con la intención de ajustar el funcionamiento del sistema antes de su implementación definitiva.

Desde la Casa de Moneda destacaron que "esta alianza refuerza nuestro rol como un socio estratégico del Estado en el desarrollo de soluciones seguras y confiables".