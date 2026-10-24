La fragata portuguesa obligó a prohibir el baño en dos playas del litoral central

Los visitantes de Playa Ventanas, en Puchuncaví, y Playa El Yatching, en Algarrobo, deberán abstenerse de ingresar al mar y realizar actividades recreativas en estos balnearios, luego de que la autoridad sanitaria de Valparaíso estableciera restricciones preventivas por la presencia de fragata portuguesa.

La decisión fue adoptada por la Seremi de Salud tras recibir antecedentes sobre el avistamiento de ejemplares de Physalia physalis, un organismo marino cuyos tentáculos pueden provocar lesiones dolorosas y reacciones de distinta gravedad al entrar en contacto con la piel.

Aunque hasta el momento no se han registrado personas afectadas en ninguno de los dos sectores, la autoridad consideró necesario restringir las actividades tanto en el mar como en la playa para reducir el riesgo de accidentes.

La seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan Pérez, explicó que la disposición busca resguardar a residentes y turistas, especialmente ante la posibilidad de que las personas se acerquen o manipulen ejemplares que hayan llegado hasta la arena.

"Ante la presencia de fragata portuguesa en estas dos playas de nuestra región, hemos dispuesto la prohibición del baño y de las actividades recreativas en el mar y la playa, como una medida preventiva para proteger la salud de las personas. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar esta disposición, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar cualquier contacto con estos organismos, incluso si se encuentran varados en la arena o aparentemente muertos", señaló.

La restricción permanecerá vigente mientras la autoridad sanitaria evalúe las condiciones de seguridad en ambos balnearios.

Para ello, la Seremi de Salud mantendrá una coordinación con las respectivas Capitanías de Puerto y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), organismos que colaborarán en el seguimiento de nuevos avistamientos y eventuales casos de personas afectadas.

La autoridad recordó que quienes incumplan las restricciones se exponen a sanciones conforme a las disposiciones del Libro X del Código Sanitario.

El riesgo de la fragata portuguesa

La fragata portuguesa es un organismo marino que suele confundirse con una medusa debido a su apariencia, aunque en realidad corresponde a una colonia de organismos especializados que funcionan de manera coordinada.

Se reconoce por su estructura flotante de tonalidades azuladas o violáceas y por sus largos tentáculos, que pueden extenderse varios metros bajo la superficie del agua.

El principal peligro está asociado al contacto con estos tentáculos, que contienen estructuras capaces de liberar sustancias urticantes y provocar lesiones en la piel.

Las personas expuestas pueden experimentar dolor intenso e irritación, además de otras reacciones cuya gravedad depende de las características del contacto y de las condiciones individuales.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que la capacidad urticante de los tentáculos puede mantenerse incluso después de que el organismo haya quedado varado en la arena o parezca estar muerto.

Por esta razón, la recomendación es evitar cualquier manipulación, tanto de ejemplares que permanezcan en el agua como de aquellos que se encuentren sobre la playa.