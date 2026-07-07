Efecto Dorothy: Isapres pagaron 23% menos en licencias y ganaron 34 mil millones en el primer trimestre

Las isapres del país registraron durante el primer trimestre del año una utilidad conjunta de poco más de 34 mil millones de pesos; un "resultado positivo" explicado "principalmente" por una reducción del 23% en los pagos de licencias médicas en el marco de las fiscalizaciones por sus abusos, afirmó la Superintendencia de Salud.

A través de un comunicado, el ente regulador informó que, entre los meses de enero y marzo de este 2026, las aseguradoras tuvieron utilidades por 34.091 millones de pesos, "lo que revierte la pérdida de 273 millones registrada en el mismo período del año anterior".

"El principal elemento que explicaría los resultados positivos del período es la reducción de 23% en el costo destinado al pago de subsidios por licencias médicas, que bajó de 193.613 millones de pesos a 148.549 millones", contabilizando así una reducción de más de 45 mil millones.

"La reducción en el uso de licencias (...) se enmarcaría en un proceso de mayor control y fiscalización del sistema. Destaca el efecto disuasivo que habrían generado las investigaciones de la Contraloría General de la República (...); a esto se suman las medidas de fiscalización implementadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que ha cruzado bases de datos con distintos organismos del Estado", recordó el texto.

La baja en el pago del permiso médico "habría incidido directamente en la siniestralidad del sistema -es decir, la proporción de los ingresos destinada a cubrir prestaciones de salud y subsidios-, que pasó de 92 a 89 de cada 100 pesos recaudados", cifró la Superintendencia de Salud.

"A lo anterior, se suma el incremento en los ingresos por cotizaciones, impulsado por el alza de 3,7% del precio base -vigente desde las remuneraciones de septiembre de 2025- y el reajuste de la prima GES90, vigente desde enero de 2026", agrega la misiva.

Sin embargo, las utilidades registradas "no se traducen en recursos disponibles para las instituciones. En efecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Corta de Isapres, las aseguradoras tienen prohibido retirar utilidades o distribuir dividendos mientras no hayan pagado íntegramente la deuda que mantienen con sus afiliados por los cobros en exceso realizados mediante tablas de factores de riesgo, según lo determinado por la Corte Suprema. Las instituciones tienen hasta 13 años para saldar ese pasivo", precisó el ente regulador.

Ocho de 10 isapres cerraron trimestre con resultados positivos

La Superintendencia también comunicó que ocho de las 10 isapres en operación durante el período señalado cerraron el trimestre con resultados positivos, siendo Consalud la que registró el mejor desempeño, con más de 18.040 millones de pesos.

Le siguen Cruz Blanca (+$6.782 millones), Banmédica (+$3.918 millones), Isalud (+$2.027 millones), Nueva Masvida (+$1.704 millones), Colmena (+$1.484 millones), Fundación (+$759 millones) y Cruz del Norte (+$31 millones).

Esencial y Vida Tres fueron las únicas con utilidades negativas (-30 y -625 millones de pesos, respectivamente).

En tanto, los indicadores financieros registraron mejoras en todos sus componentes respecto del primer trimestre de 2025: la liquidez mejoró de 0,62 a 0,72 veces, el endeudamiento disminuyó de 2,23 a 1,92 veces y la rentabilidad sobre capital y reservas pasó de negativa a 8,75%.

Los ingresos totales del sistema alcanzaron 1.120.412 millones de pesos, mientras que el costo total de ventas llegó a los 992.419 millones.

Por último, la cotización promedio mensual por cotizante llegó a 240.103 pesos y el costo promedio mensual de prestaciones de salud por persona afiliada fue de 107.800 pesos.