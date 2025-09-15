Inician sumario por licencias médicas irregulares en Antofagasta

Tras "identificar diversas debilidades e irregularidades en la gestión y control de licencias médicas durante los años 2023 y 2024", la Contraloría Regional de Antofagasta inició un sumario contra la secretaría regional ministerial (seremi) de Salud y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la región.

"Entre los principales hallazgos se verificó que funcionarios que no ejercen funciones de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias médicas en el Sistema Informático de Fonasa (SIF). Asimismo, se detectaron situaciones como la autorización de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios médicos contralores", dijo el organismo fiscalizador.

Además, la auditoría "evidenció que 113 profesionales que no se encontraban registrados ni habilitados para emitir licencias médicas prescribieron 1.187 reposos, de los cuales 1.100 fueron autorizados por la Compin, sin advertir dicha condición".

También se advierten "deficiencias en el almacenamiento y resguardo de talonarios de licencias médicas en formato papel; inconsistencias y ausencia de información crítica en las bases de datos del sistema; y la falta de controles que eviten conflictos de interés en la tramitación de licencias médicas a través del sistema SIF".

Según la Contraloría, "al 31 de diciembre de 2024, la Compin mantenía licencias médicas pendientes de pago a 120 instituciones públicas por un total de $36.582.786.884".