Tribunal de Coquimbo decretó prisión preventiva para médico que emitió casi 12 mil licencias

En una resolución que marca un hito en la persecución de fraudes al sistema de salud, el Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un médico ecuatoriano que emitió 11.880 licencias médicas entre enero de 2023 y junio de 2025.

El imputado, acusado de delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, se convirtió el pasado 2024 en el médico que más licencias emitió en todo Chile.

La mayor parte de estas correspondía a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el detenido no cuenta con ninguna especialidad médica.

Según los antecedentes de la investigación, el modus operandi consistía en emitir licencias tanto para afiliados a Fonasa como a isapres, utilizando su nombre como prestador individual y también a través del Centro de Salud Surmédica SpA, entidad creada por el propio imputado junto a su madre.

Funcionarios públicos en casinos y el extranjero

El Ministerio Público detectó que el médico emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante los periodos de reposo. Además, se identificaron otras seis licencias otorgadas a funcionarios que asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con reposo.

El tribunal consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, por lo que deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias del caso.