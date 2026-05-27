Buscador de Fonasa permite encontrar descuentos en más de 12 mil medicamentos

Los medicamentos son parte importante del presupuesto de las familias chilenas, y en invierno las enfermedades respiratorias hacen que este gasto afecte aún más el bolsillo, por lo que Fondo Nacional de Salud (Fonasa) reiteró que sus afiliados -el 85% de la población- tienen un beneficio durante todo el año, para comprar remedios con descuentos.

Se trata de una lista de precios preferentes en más de 12 mil medicamentos y productos de salud en farmacias adheridas a lo largo del país; y que no requiere postulación previa, pues basta solamente con ser afiliado al seguro público.

Entre los productos con rebaja se encuentran:

Medicamentos de uso frecuente (resfríos, dolores, antialérgicos)

Tratamientos para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, entre otros)

Productos especializados y artículos de salud

Para saber si el medicamento que necesitas tiene un descuento basta con buscarlo en el sitio medicamentos.fonasa.cl, que muestra su valor en las farmacias en convenio y qué descuento aplica.

Fonasa destacó que los descuentos están disponibles en más de 700 locales a nivel nacional, inluyendo: