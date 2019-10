Ministro Mañalich anunció "incendio en las farmacias" por medicamentos bioequivalentes

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que la fiscalización de los medicamentos bioequivalentes "va a ser un incendio en las farmacias de Chile", en el marco del inicio de la Política Nacional de Medicamentos.

Mañalich dijo, en conversación con Radio Pauta, que será un proceso muy estricto y que "va a ser un incendio en las farmacias de Chile y ojalá que sea una palabra alegórica. (...) A la segunda vez que no tengan el bioequivalente después de la multa, van a ser clausuradas y arriesgan pérdida del registro".

El titular de Salud insistió que en el Gobierno están cansados del "abuso que cometen las farmacias", las que "permiten o hacen por ganar más dinero, una burla, un engaño a las personas".

Fiscalización a farmacias

Este miércoles, la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Soledad Velásquez, realizó una fiscalización a cadenas de farmacias e independientes, donde todas presentaron faltas en al menos 20 por ciento de los medicamentos bioequivalentes.

Velásquez confirmó que se iniciará un proceso sancionatorio y que "va a existir un enfoque de faltas repetitivas de este tipo de infracciones. Si una farmacia reincide en la infracción, puede ser prohibido su funcionamiento o puede también ser clausurada totalmente".

"Voy a ser enfática, debe existir el bioequivalente en las farmacias. Si hay un problema de stock por una falla en el laboratorio, en el sentido de que no está el stock porque el laboratorio no lo produce, no lo comercializa, obviamente vamos a tomar las acciones y no van a ser multados por ese concepto", recalcó.

En el sector de Av Providencia con Pedro de Valdivia, la directora del @ispch María Soledad Velásquez, está fiscalizando disponibilidad de medicamentos bioequivalentes en farmacias @Cooperativa pic.twitter.com/XsagE5jVV6 — Camila López (@g_pelusa) October 9, 2019

Respuesta de los laboratorios

María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, aseveró que "los laboratorios hacen un esfuerzo tremendo por fabricar, comercializar y tener productos de calidad disponibles. Obviamente que vamos a querer que estén presentes en las farmacias y disponibles a la población, por lo tanto no tiene ningún sentido no entregarlos".

"Yo creo que ningún laboratorio serio, que cumple con las normativas va a tener una razón antojadiza para dejar de producir un medicamento, siempre va a haber detrás una razón válida que justifique esa decisión", agregó.