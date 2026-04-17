Ministra de Salud anunció traslados de pacientes y refuerzo de la red por alerta oncológica

La ministra de Salud, May Chomali, abordó los alcances de la Alerta Sanitaria Oncológica durante su visita a Copiapó, en la Región de Atacama, donde participó en el gabinete regional y sostuvo diversas reuniones con autoridades locales.

La medida, que entró en vigencia el miércoles 15 de abril, busca reducir las listas de espera y mejorar la atención de pacientes con cáncer a nivel nacional.

En la instancia, la secretaria de Estado se reunió con la seremi de Salud de Atacama, Silvana Flores, y con el alcalde de Chañaral, Alex Ahumada, además de participar en la Asamblea General del Colegio Médico.

"Estamos visitando las regiones para conocer de primera mano los problemas, las brechas en las cuales podemos apoyar para ir reduciéndolas", señaló, enfatizando la necesidad de mejorar la calidad de la atención y disminuir los retrasos.

Respecto a la alerta, Chomali aseguró que se priorizará a los pacientes oncológicos que llevan más tiempo esperando, y afirmó que, en caso de no existir capacidad en la región, serán derivados a otros centros del país con financiamiento estatal.

"Ningún paciente que haya estado esperando va a seguir esperando (...) Si es que hay una cirugía que no se puede hacer aquí, se van a trasladar", sostuvo.

La autoridad explicó que la medida regirá en todo el país y permitirá entregar respuesta a más de 33 mil personas, mediante herramientas como la contratación de personal bajo el Código Sanitario, la compra de bienes y servicios, y la coordinación entre el sistema público y privado para enfrentar la emergencia.