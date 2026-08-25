No son iguales: los síntomas de infarto en hombres y mujeres

Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de muerte tanto a nivel global como en Chile, donde el infarto agudo al miocardio encabeza los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Pese a su alta incidencia, persiste un amplio desconocimiento sobre cómo varían los síntomas entre hombres y mujeres, una brecha que suele retrasar la atención médica y reducir las probabilidades de recibir un tratamiento oportuno.

En la población masculina, la manifestación clínica suele ser más evidente e identificable y el doctor Martín Rojas, cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de Clínica Universidad de los Andes, explica que "el dolor u opresión intensa en el centro del pecho es el signo más frecuente", el cual puede irradiarse hacia las extremidades, el cuello o la espalda.

Frente a la urgencia, el especialista recalca que "ante la sospecha de un infarto no se debe esperar a que los síntomas desaparezcan. Cada minuto que pasa aumenta el daño del músculo cardíaco".

Por el contrario, en las pacientes femeninas el cuadro tiende a presentarse de forma atípica, confundiéndose con problemas digestivos, musculares o ansiedad.

La doctora Cindy Goldberg, cardióloga de la misma institución, detalla que "muchas pacientes consultan por una fatiga intensa e inexplicable, falta de aire, náuseas, vómitos, mareos o molestias en la espalda, el cuello, la mandíbula o la parte alta del abdomen". Esta presentación ocurre frecuentemente "sin presentar el dolor torácico intenso que habitualmente se asocia a un infarto", lo que dificulta el reconocimiento temprano de la emergencia.

Aunque los principales factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, tabaquismo y sedentarismo afectan a ambos géneros por igual, la salud femenina suma elementos específicos. Complicaciones del embarazo como la preeclampsia o la pérdida de protección hormonal durante la menopausia aumentan la vulnerabilidad de las mujeres, haciendo indispensable el control periódico y la prevención activa para actuar a tiempo.

Hombres y mujeres: principales diferencias en un infarto