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Tópicos: País | Salud

No son iguales: los síntomas de infarto en hombres y mujeres

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Médicos advierte que en las pacientes femeninas hay formas atípicas, confundiéndose incluso con problemas digestivos o musculares.

No son iguales: los síntomas de infarto en hombres y mujeres
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Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de muerte tanto a nivel global como en Chile, donde el infarto agudo al miocardio encabeza los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Pese a su alta incidencia, persiste un amplio desconocimiento sobre cómo varían los síntomas entre hombres y mujeres, una brecha que suele retrasar la atención médica y reducir las probabilidades de recibir un tratamiento oportuno.

En la población masculina, la manifestación clínica suele ser más evidente e identificable y el doctor Martín Rojas, cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de Clínica Universidad de los Andes, explica que "el dolor u opresión intensa en el centro del pecho es el signo más frecuente", el cual puede irradiarse hacia las extremidades, el cuello o la espalda.

Frente a la urgencia, el especialista recalca que "ante la sospecha de un infarto no se debe esperar a que los síntomas desaparezcan. Cada minuto que pasa aumenta el daño del músculo cardíaco".

Por el contrario, en las pacientes femeninas el cuadro tiende a presentarse de forma atípica, confundiéndose con problemas digestivos, musculares o ansiedad.

La doctora Cindy Goldberg, cardióloga de la misma institución, detalla que "muchas pacientes consultan por una fatiga intensa e inexplicable, falta de aire, náuseas, vómitos, mareos o molestias en la espalda, el cuello, la mandíbula o la parte alta del abdomen". Esta presentación ocurre frecuentemente "sin presentar el dolor torácico intenso que habitualmente se asocia a un infarto", lo que dificulta el reconocimiento temprano de la emergencia.

Aunque los principales factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, tabaquismo y sedentarismo afectan a ambos géneros por igual, la salud femenina suma elementos específicos. Complicaciones del embarazo como la preeclampsia o la pérdida de protección hormonal durante la menopausia aumentan la vulnerabilidad de las mujeres, haciendo indispensable el control periódico y la prevención activa para actuar a tiempo.

Hombres y mujeres: principales diferencias en un infarto

  • Manifestación en hombres: Cuadro caracterizado por dolor u opresión intensa en el centro del pecho con una duración superior a los 15 o 20 minutos
  • Irradiación masculina: El dolor suele extenderse hacia el brazo izquierdo, ambos brazos, cuello, mandíbula o espalda, acompañado de sudor frío y dificultad respiratoria
  • Sintomatología femenina: Predominio de síntomas menos específicos como fatiga extrema e inexplicable, falta de aire, mareos, náuseas, vómitos y malestar abdominal
  • Confusión diagnóstica en mujeres: Ausencia habitual del dolor torácico severo, provocando que el evento sea confundido con cuadros digestivos o crisis de ansiedad
  • Factores de riesgo exclusivos de la mujer: Vulnerabilidad adicional en mujeres vinculada a la preeclampsia, diabetes gestacional y la baja del escudo hormonal tras la menopausia.

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