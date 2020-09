Durante el reporte satinario realizado este miércoles en La Moneda, el ministro Enrique Paris fue consultado sobre las declaraciones del ex titular de Salud, Jaime Mañalich, quien manifestó que "estamos viviendo en una dictadura sanitaria". Paris fue enfático en señalar que esa frase la tiene que explicar la persona que la dijo, agregando que "no me gustan las comparaciones con otro país, ni para bien, ni para mal".

LEER ARTICULO COMPLETO