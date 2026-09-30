Confirman casos de murciélagos con rabia en 21 comunas de Santiago
La seremi de Salud RM "ya ha vacunado a más de 2.200 mascotas de perifocos de casos de rabia".
La seremi de Salud RM "ya ha vacunado a más de 2.200 mascotas de perifocos de casos de rabia".
El Ministerio de Salud confirmó que se han hallado 34 murciélagos insectívoros portadores de rabia, en 21 comunas de la Región Metropolitana, en lo que va de 2026.
"La seremi de Salud mantiene un activo programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de rabia en animales, por medio del muestreo de especies domésticas y silvestres de interés epidemiológico: perros, gatos, murciélagos, otras especies silvestres, animales sospechosos y animales mordedores", detalló la secretaria regional ministerial, Pía Venegas.
La autoridad detalló que "todos los casos de rabia animal diagnosticada por el Instituto de Salud Pública (ISP) son investigados por la seremi de Salud para detectar contactos humanos y animales con los ejemplares positivos, complementadas con vacunación antirrábica animal y otras acciones de control integradas con municipios, centros de salud locales y juntas de vecinos".
"En lo que va del año, la seremi de Salud RM ya ha vacunado a más de 2.200 mascotas de perifocos de casos de rabia en murciélagos", subrayó.
El representante de la OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante, agregó que "la población que tiene su mascota debe estar consciente que existen programas de vacunación anuales".
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