Ginecóloga fue destituida tras atender partos de urgencia mientras estaba con licencia médica

Una ginecóloga fue destituida tras comprobarse que realizó atenciones de urgencia mientras se encontraba con licencia médica, situación que ocurrió porque no había otro especialista disponible para reemplazarla.

Según informó Las Últimas Noticias, el caso se remonta a abril de 2023, cuando la profesional debía cumplir un turno de 24 horas en el Hospital San José, en la Región Metropolitana. Al día siguiente tenía programadas atenciones en el Hospital de San Fernando, en la Región de O'Higgins, su segundo lugar de trabajo.

Su abogada, Gabriel Muñoz, explicó que ese día "mi representada fue a trabajar con un cuadro gastrointestinal. Se sentía muy mal, pero debía cumplir con un turno diurno y nocturno de 24 horas. Estaba muy enferma. Todo el equipo médico sabía que no se sentía bien".

Además, sostuvo que "en el área de la salud está normalizado que muchos médicos tengan que hacer el turno aunque estén enfermos, porque en la salud pública gestionar un reemplazo de un médico especialista es muy complejo. En este caso no había posibilidad de reemplazo, así que ella tuvo que continuar con su turno".

Con el paso de las horas, el estado de salud de la médica empeoró y cerca de las 17:00 horas acudió a una atención médica, donde recibió una licencia por dos días, correspondientes al lunes y martes.

Sin embargo, la falta de reemplazo en el Hospital San José obligó a que continuara trabajando. Según detalló su defensa, "atendió cuatro partos o cesáreas de urgencia en esta situación. Algunos terminaron en la madrugada. Había que atender los partos de urgencia, es un deber médico. En este caso, el otro especialista había estado de turno las 24 horas anteriores, entonces no podía cubrirla".

Fue en 2025 cuando Contraloría detectó, tras un cruce de información, que la profesional había trabajado con licencia médica en un recinto de la Región Metropolitana y remitió esos antecedentes al Servicio de Salud de O'Higgins, debido a que el martes no asistió al Hospital de San Fernando por encontrarse con reposo médico. A partir de ello se inició el sumario que terminó con su destitución.

La defensa afirmó que durante el proceso la ginecóloga no contó con abogados porque "nunca pensó que la iban a destituir por cumplir con su deber" y presentó todos los antecedentes, entre ellos la licencia, informes médicos y registros de las atenciones de urgencia. Pese a ello, igualmente fue removida.

"Fue un castigo desproporcionado y por eso acudimos a la Contraloría, que finalmente dejó sin efecto la destitución. Pero no está todo resuelto", señaló la abogada.

Aunque Contraloría anuló la medida debido a que la profesional ya no trabajaba en San Fernando, el caso sigue abierto en Santiago, donde ocurrieron los hechos y donde el recinto asistencial aún debe resolver la situación.