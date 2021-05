"¿Por qué los chilenos no se desparasitan?": Mexicano se hizo viral en TikTok con pregunta

Rogelio Gil, un joven mexicano que vive en Chile, se volvió viral en TikTok debido a una pregunta higiénica a raíz de un "choque cultural" entre ambos países: "¿Por qué los chilenos no se desparasitan y los mexicanos sí?", planteó.

Distintos usuarios de esa red social, con experiencia en temas de salud, respondieron a su duda. Gil incluso expresó que le parece "rarísimo" que en Chile sólo se desparasite a los "perritos y gatitos", algo que para las personas es normal en México y lo hacen cada seis meses.

Una de las respuestas más aplaudidas fue la de una enfermera, que explicó con claridad cómo los parásitos tienen "relación con condiciones socioeconómicas y ambientales. En Chile, con los años han mejorado muchísimo estos parámetros, aunque no lo crean, y eso ha hecho que estas infecciones hayan disminuido de forma significativa... Tanto así que ahora no son un problema de salud pública".

Además, enumeró otras razones: "En Chile tenemos en casi todo el país agua potable, se hace un control súper estricto de la producción de carnes y hortalizas, pero eso no quiere decir que no existan (los parásitos). Lo que pasa es que no es un problema masivo y que ponga en riesgo a la comunidad".