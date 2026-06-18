Ante aumento de la influenza, Minsal habilitó buscador online de vacunatorios abiertos

El Ministerio de Salud habilitó este jueves una plataforma que permite buscar los vacunatorios abiertos -especialmente durante el fin de semana- para que las personas puedan saber dónde acudir para inocularse contra la influenza, el Covid-19, Neumococo, Virus Respiratorio Sincicial y Coqueluche.

Para acceder a la información se debe ingresar a minsal.cl y pinchar el banner de la Campaña de Invierno o entrar directo a mevacuno.gob.cl.

La plataforma cuenta con información detallada sobre los más de 1.600 vacunatorios disponibles en todo Chile, los que se pueden filtrar por región, comuna y horarios de atención durante los fines de semana.

La herramienta aplica para Cesfam, hospitales y clínicas, pero también para los operativos especiales que se realizan en recintos fuera de la red asistencial, como ferias, supermercados y centros comerciales, detallando la dirección exacta de cada lugar.

"Como Ministerio estamos trabajando para acercar lo más posible la vacunación a la ciudadanía, en especial, a los grupos más rezagados, que son los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, quienes además son los más susceptibles de agravarse con influenza. Les pedimos que usen esta herramienta y concurran a su vacunatorio más cercano", indicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

El Minsal informó que la influenza A continúa siendo el virus de mayor circulación en el país, seguido por el Rinovirus y la Influenza B, que ha "mostrado un compartimiento de crecimiento inusual para esta época del año".