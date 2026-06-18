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Tópicos: País | Salud | Vacunación

Ante aumento de la influenza, Minsal habilitó buscador online de vacunatorios abiertos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La plataforma entrega información detallada de los más de 1.600 recintos disponibles para la inoculación, incluyendo operativos que se realizan fuera de la red asistencial.

Ante aumento de la influenza, Minsal habilitó buscador online de vacunatorios abiertos
 Ministerio de Salud

"Les pedimos que usen esta herramienta y concurran a su vacunatorio más cercano", indicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

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El Ministerio de Salud habilitó este jueves una plataforma que permite buscar los vacunatorios abiertos -especialmente durante el fin de semana- para que las personas puedan saber dónde acudir para inocularse contra la influenza, el Covid-19, Neumococo, Virus Respiratorio Sincicial y Coqueluche.

Para acceder a la información se debe ingresar a minsal.cl y pinchar el banner de la Campaña de Invierno o entrar directo a mevacuno.gob.cl.

La plataforma cuenta con información detallada sobre los más de 1.600 vacunatorios disponibles en todo Chile, los que se pueden filtrar por región, comuna y horarios de atención durante los fines de semana.

La herramienta aplica para Cesfam, hospitales y clínicas, pero también para los operativos especiales que se realizan en recintos fuera de la red asistencial, como ferias, supermercados y centros comerciales, detallando la dirección exacta de cada lugar.

"Como Ministerio estamos trabajando para acercar lo más posible la vacunación a la ciudadanía, en especial, a los grupos más rezagados, que son los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, quienes además son los más susceptibles de agravarse con influenza. Les pedimos que usen esta herramienta y concurran a su vacunatorio más cercano", indicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

El Minsal informó que la influenza A continúa siendo el virus de mayor circulación en el país, seguido por el Rinovirus y la Influenza B, que ha "mostrado un compartimiento de crecimiento inusual para esta época del año".

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