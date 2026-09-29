Minsal confirmó caso importado de sarampión en la Región Metropolitana

El Ministerio de Salud informó el lunes un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana, el tercero registrado en Chile durante 2026.

Se trata de una joven de 18 años que viajó recientemente a Perú y no tiene registro de vacunación contra el sarampión y la rubéola. Según el Minsal, se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento.

Los equipos de salud realizan un seguimiento activo de sus contactos cercanos para detectar y contener una eventual propagación. La autoridad sanitaria indicó que mantiene la vigilancia epidemiológica.

Chile conserva su estatus de eliminación del sarampión, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con el ministerio, el último caso de transmisión local ocurrió en 1992.

Síntomas y medidas de prevención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Entre sus síntomas se encuentran fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y manchas rojas en la piel.

Una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de esas manchas.

El Minsal llamó a mantener al día la vacunación. A quienes presenten síntomas les recomendó usar mascarilla, evitar el contacto con otras personas, acudir a un centro de salud e informar si han viajado recientemente.

Para recibir orientación, está disponible Salud Responde en el 600 360 7777.