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Tópicos: País | Salud | Vacunación

Minsal dispuso operativo especial de vacunación en sectores afectados por el aluvión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida busca prevenir enfermedades asociadas a la exposición de aguas servidas y otras situaciones de riesgo tras el fenómeno ocurrido en la comuna de Las Condes.

El estadio Claro Arena quedó habilitado como punto de inoculación contra el tétanos, influenza y hepatitis A.

Minsal dispuso operativo especial de vacunación en sectores afectados por el aluvión
 Minsal

"Hemos dispuesto y reforzado la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades (tétanos, influenza y hepatitis A), que son las que aumentan después de este tipo de eventos", dijo en Cooperativa la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

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El Minsal adoptó un operativo especial de vacunación en los sectores afectados por el reciente aluvión ocurrido en la Comuna de Las Condes, con la finalidad de prevenir enfermedades asociadas a la exposición de aguas servidas y otras situaciones de riesgo.

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, confirmó la disposición de un punto de inoculación en el estadio Claro Arena, donde se vacunará contra el tétanos, influenza y hepatitis A.

"Como autoridad sanitaria queremos garantizar el acceso a la vacunación en todos los centros de atención primaria con foco en los vecinos que van a estar trabajando en remoción de escombros, en el personal que está trabajando en medidas de mitigación en esta emergencia", detalló la autoridad sanitaria.

"No solamente la comuna de Las Condes se encuentra en zona roja, sino que también otras comunas alrededor de la región y en ese contexto, también APS va a estar disponible con todas las vacunas para este tipo de situación", complementó.

La población objetivo del operativo

Desde el Minsal explicaron que la vacuna contra la hepatitis A está dirigida a personas menores de 50 años con riesgo epidemiológico de exposición a aguas servidas y aquellos que estén trabajando en la remoción de escombros.

En tanto, el tétanos estará enfocado en voluntarios que participan de estas labores y sin registro previo de esta vacuna; mientras que la inoculación contra la influenza se adoptará a la población general que se encuentre en albergues.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, informó que "hemos dispuesto y reforzado la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, que son las que aumentan después de este tipo de eventos".

"En ese sentido, la red asistencial sabe que frente a ciertos síntomas y en el antecedente de exposición de estas personas, debe sospechar estas enfermedades", puntualizó.

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