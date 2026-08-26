WhatsApp de orientación de Coaniquem suma más de 12 mil consultas
Establecido en 2020, el servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
Establecido en 2020, el servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
Desde la puesta en marcha -en 2020- de su canal gratuito 24/7 WhatsApp SOS, Coaniquem registra 12.175 consultas de orientación para el manejo inicial de quemaduras y lesiones en la piel.
El desglose por rango etario confirma que los más pequeños concentran la mayor cantidad de atenciones a través de mensajes al +56934319987, con 5.463 casos correspondientes a niños de entre 0 y 4 años.
No obstante, el servicio también atendió 3.312 requerimientos de adultos mayores de 19 años, dando cuenta del alcance transversal de esta herramienta remota.
En cuanto a los agentes causales que provocaron las quemaduras, la manipulación de líquidos calientes se posiciona como la principal razón de consulta, acumulando 6.334 orientaciones brindadas por los profesionales. A esta categoría le siguen las quemaduras generadas por contacto con objetos calientes, con 3.830 atenciones registradas, y los accidentes vinculados a la exposición directa a fuego o brasas, que alcanzaron las 574 solicitudes de ayuda.
Sobre la resolución de los casos y derivaciones, 3.601 personas fueron redirigidas hacia las dependencias de Coaniquem para su atención especializada y rehabilitación de cicatrices, mientras que 2.931 pacientes debieron ser derivados prioritariamente hacia un servicio de urgencia.
Coaniquem también recordó que hay acciones inmediatas que pueden ayudar a abordar con mejor pronóstico una quemadura, como: