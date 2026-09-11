Boric evita abordar la contingencia, pero remarca: "No pueden borrar la historia"

El expresidente Gabriel Boric participó este viernes en la conmemoración por los 53 años del golpe de Estado, realizada frente al mausoleo de Salvador Allende en el Cementerio General.

La actividad, convocada por la Fundación Salvador Allende, contó con la presencia de familiares del exmandatario, presidentes de partidos, dirigentes, parlamentarios y exautoridades de oposición. La ceremonia estuvo marcada por la defensa de la democracia, la memoria y los derechos humanos.

Durante la actividad, Boric afirmó que "la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar" y recordó que, "estamos conmemorando a un Presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre".

El exmandatario homenajeó a quienes murieron, sobrevivieron y lucharon durante la dictadura, a la "gente que en 17 años de oscuridad cayó".

"Por cierto, hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza. Y así me la tomo yo y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones: es importante jamás olvidar", señaló.

"La memoria se intenta silenciar"

Durante su discurso en la ceremonia, Boric profundizó en que "es importante que en tiempos donde la memoria se intenta silenciar, donde al final hay quienes siempre han creído y quienes hoy día nuevamente ratifican que lo mejor es dar vuelta la página y olvidarse, hay un pueblo que siempre va a decir que no", afirmó.

El expresidente sostuvo que se trata de una memoria que "está grabada en la esencia misma del corazón del pueblo de Chile y que se transmite generación a generación", y aseguró que ese recuerdo continuará siendo transmitido por quienes recibieron los testimonios de generaciones anteriores.

En esa línea, planteó que la conmemoración no debe limitarse a recordar el pasado, sino que también debe servir para interpretar y actuar sobre el presente.

"En esa historia, aunque haya quienes pretendan negarla, siempre van a haber lecciones que sacar para poder actuar en el presente, porque acá no estamos en una conmemoración que sea solamente para el recuerdo o la nostalgia, estamos en una conmemoración que también es de futuro", expresó.

Consultado sobre la importancia de que los presidentes recuerden el 11 de septiembre, Boric evitó entrar en la controversia.

Tras la ceremonia en el Cementerio General, los participantes se trasladaran hasta el centro de Santiago para caminar hasta Morandé 80 y depositar una ofrenda floral ante el monumento de Salvador Allende.