Blumel a dos años de la muerte de Piñera: "Tuvo la sabiduría de no ceder ante los extremos"

En el marco del segundo aniversario del fallecimiento de Sebastián Piñera, su exministro del Interior, Gonzalo Blumel, reflexionó sobre las capacidades de gestión del exmandatario y el complejo escenario que enfrentó durante el estallido social de 2019.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Blumel afirmó que el tiempo ha permitido que una mayoría de chilenos valore la "capacidad de gestionar bien las cosas en el Estado" que caracterizó a Piñera, citando como ejemplos la reconstrucción tras el 27F y el manejo de la pandemia de Covid-19.

La otrora autoriddad recordó la crisis que vivió el Gobierno con el estallido social y cómo Piñera enfrentó las presiones de la izquierda, que buscaba "echar abajo al Gobierno", y desde la derecha que exigía una respuesta militar.

"El Presidente Piñera tuvo la gran sabiduría de no ceder frente a los sectores más extremos, actuar con mucha templanza, con mucha prudencia, que también es una virtud fundamental de la política que hoy día se olvida bastante, y apostar por una salida democrática, apostar por buscar un acuerdo amplio y empezar a avanzar en la resolución de los problemas basados en la práctica democrática", resaltó.

Críticas a la izquierda y la "complacencia" con la violencia

El exministro criticó el rol del Frente Amplio y el Partido Comunista durante la crisis social, asegurando que aún no han realizado un "mea culpa" por sus acciones de aquel entonces.

"El Frente Amplio y el Partido Comunista no han hecho ni un mea culpa. No te olvides que le armaban homenajes a la 'primera línea' en el Congreso, que se oponían a todo lo que era cualquier esfuerzo de contener el orden público, que es un deber fundamental del Estado (...), se oponían en todo momento, fueron muy críticos, querían refundar Carabineros", enfatizó.

"Política con pantalones largos"

Blumel valoró los gestos del presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, quienes han pasado de ser férreos adversarios a reconocer aspectos del gobierno de Piñera.

Para el exministro, este cambio responde a un "aprendizaje de lo que significa el cargo de la presidencia".

Respecto a la incorporación de excolaboradores de Piñera al futuro Gobierno de Kast, Blumel afirmó que "reconoce que para gobernar tú tienes que sumar voluntades y que las diferencias pueden existir, pero que finalmente lo que importa es la voluntad de trabajar conjuntamente (...). Son parte de los aprendizajes de hacer política con pantalones largos".