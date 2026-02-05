RN conmemora con misa en Providencia el segundo aniversario de la muerte de Piñera

Militantes y figuras de Renovación Nacional (RN) se mantienen reunidos este jueves en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna capitalina de Providencia, para rendir homenaje al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), al cumplirse dos años de su trágico accidente en el Lago Ranco.

La ceremonia, marcada por el recogimiento y la presencia de excolaboradores como la exministra Gloria Hutt, funcionó como el principal hito del partido. El acto se realizó de forma anticipada a la fecha oficial del deceso, que se conmemora este viernes 6 de febrero.

A diferencia del primer aniversario, la familia Piñera Morel no asistió al encuentro en Santiago, ya que encabezará la ceremonia oficial de mañana en el Lago Ranco. Se espera que en dicha instancia participe el bloque completo de la oposición, desde la UDI hasta Republicanos. En paralelo, se han convocado cerca de 25 misas simultáneas en todo Chile en memoria del dos veces Mandatario.