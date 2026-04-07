CNC: 61,2% del comercio fue víctima de algún delito en segundo semestre de 2025

El sector comercial chileno continúa enfrentando un alto índice de victimización, según los resultados de la última encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

La encuesta de Victimización del Comercio, que abarca el segundo semestre de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este martes, muestra que un 61,2% de los locales comerciales del país fueron víctimas de algún tipo de delito.

Esta cifra, si bien no presenta cambios significativos respecto a mediciones anteriores, evidencia que los niveles de criminalidad se mantienen "históricamente altos".

El estudio detalla que ciertos rubros soportan una carga delictual desproporcionada. Tiendas departamentales, supermercados y farmacias encabezan la lista con un alarmante 93,2% de sus locales victimizados.

Le siguen de cerca las estaciones de servicio, la compra y venta de automóviles y el sector logístico, con un 67,4%. Otros minoristas registran un 60%, mientras que hoteles y restaurantes alcanzan el 55,2%.

Otro de los hallazgos del sondeo es la creciente "revictimización". Los comercios afectados sufren en promedio 35,6 delitos, cifra que se reduce a 11,7 si se excluyen hurtos y robos hormiga.

Este indicador muestra un aumento respecto a ediciones anteriores, en la que la media era de 33,8 y 7,7 delitos respectivamente.

El informe también subraya las marcadas diferencias regionales en la incidencia delictiva. Por ejemplo, los delitos en comercios en Iquique experimentaron un aumento de 10 puntos, y en el Gran Santiago también se observó un incremento. Por otro lado, ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Puerto Mont registraron una disminución en la victimización.

Los establecimientos que sufrieron un suceso criminal enfrentan una frecuencia de incidentes reiterados, promediando 35,6 hechos. (FOTO: Captura)

Nocivos efectos del comercio ambulante y gastos en seguridad

En tanto, se dio cuenta que la presencia de comercio ilegal se perfila como un factor catalizador de la delincuencia. Un 69% de los negocios ubicados cerca de puntos de venta ambulante ilegal reportaron ser víctimas de algún delito, una cifra superior al 57,7% registrado por aquellos sin esta problemática en su entorno.

Además, los establecimientos con comercio ambulante en sus barrios perciben un incremento del 53,8% en la inseguridad, un 53,7% en la informalidad y competencia desleal, y un 46,7% en el riesgo para la seguridad de sus clientes.

Un 41,9% también señala una afectación directa en sus ventas, y un preocupante 49% lamenta la ausencia total de fiscalización.

Frente a este escenario adverso, un 40% de los comerciantes ha optado por reforzar sus medidas de seguridad. Las estrategias incluyen la instalación de cámaras de vigilancia, la reducción del manejo de efectivo, la colocación de rejas exteriores, sistemas de alarmas, rediseños espaciales y la coordinación activa con vecinos para una protección conjunta.

Ante el incremento de la inseguridad, un 40% de las empresas ha destinado mayores recursos para implementar medidas preventivas. (FOTO: ATON)

Este aumento en la seguridad conlleva un significativo desembolso económico. Los gastos mensuales promedio varían sustancialmente: tiendas departamentales, supermercados y farmacias invierten cerca de 7,7 millones de pesos por local.

En estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística, la cifra alcanza los 1,5 millones de pesos. Hoteles y restaurantes destinan alrededor de 900 mil pesos, mientras que los minoristas gastan en promedio 758 mil de la divisa nacional.

Autoridades y gremio llaman a la colaboración público-privada

Frente a esta lucha contra el crimen en el comercio, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, destacó la importancia de la colaboración entre distintos actores.

"Es parte de la tarea que nosotros tenemos y asumimos con mucha humildad, teniendo en consideración que el trabajo respecto de la seguridad requiere la unión del sector público y el sector privado", afirmó la autoridad, que también advirtió la complejidad de analizar las cifras actuales debido a la diversidad de datos manejados por distintas instituciones.

De todas maneras, aseguró que el objetivo primordial del Gobierno es "que esas cifras disminuyan".

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), reafirmó la persistencia del problema, indicando que "cerca del 60% del comercio de Chile sigue siendo víctima de alguno de los delitos que estudiamos a través de nuestra encuesta de victimización".

Asimismo, enfatizó que este escenario representa "un desafío que también nos impone nuestro sector de robustecer nuestras agendas público-privadas para que la nueva administración pueda tener de buena fuente cuáles son los dolores del comercio, de los servicios, del turismo de Chile".

Mejoran las expectativas a futuro

A pesar de los desafíos actuales, el estudio también revela que un 65% de los encuestados espera que disminuyan los delitos para los próximos seis meses.

Esta cifra representa un aumento en la opinión positiva en comparación con la medición anterior, donde solamente de un 26% de los comerciantes compartía esa esperanza.