En El Primer Café, la ex secretaria general del Movimiento Autonomista Constanza Schönhaut pidió al Gobierno de Sebastián Piñera que "no sea tan testarudo" para abordar las medidas de seguridad ciudadana, como el cuestionado control preventivo ampliado a menores a 14 años. Aseguró que el Ejecutivo debe escuchar a los distintos actores políticos, los fiscales, "que dicen 'esto no sirve'".

