Futura ministra Steinert visitó La Pintana para abordar desafíos en seguridad

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, visitó este viernes la capitalina comuna de La Pintana, instancia en la que se reunió con la alcaldesa Claudia Pizarro y abordó las principales necesidades y desafíos que enfrenta la comuna en esta materia.

Según se informó, la visita forma parte de una agenda de trabajo territorial orientada a "recoger información directa desde los municipios para coordinar de manera más efectiva las futuras políticas públicas de seguridad".

Acompaña de la alcaldesa Claudia Pizarro, Steinert recorrió dependencias municipales, una central de monitoreo y una tenencia policial.

Los puntos por trabajar en la comuna

Durante la jornada, la futura ministra recorrió distintos puntos estratégicos de la comuna y sostuvo encuentros con autoridades locales y equipos técnicos, abordando las necesidades de mejora en infraestructura y equipamiento policial y el fortalecimiento de la Tenencia "suboficial mayor Óscar Galindo", destacando la importancia de una mayor presencia policial para otorgar mayor seguridad a la comunidad.

A estos puntos sumó la posibilidad de replicar modelos de intervención territorial exitosos en otras comunas y de mejorar la trazabilidad de la información para analizar la comisión de delitos y detectar la presencia de organizaciones criminales.

La designada jefa del sector orden público inició encuentros en terreno con la comunidad, y proyecta más visitas a diversas zonas del país como parte de su preparación integral.

Finalmente, Steinert comprometió avanzar en el uso de análisis de datos y sistemas de cámaras para abordar fenómenos delictuales de manera focalizada, así como la incorporación de personal especializado en análisis criminal.

La exfiscal continuará con estas visitas en distintas comunas del país como parte del "proceso de preparación para asumir la conducción del Ministerio de Seguridad y agradecer la labor que realiza la seguridad municipal y policías".

Municipios se reúnen con ministro de Seguridad

En paralelo, este viernes la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) tuvo un encuentro con el ministro en ejercicio de Seguridad, Luis Cordero, para buscar soluciones y protección ante esta escalada de violencia contra una autoridad electa.

En la sede del Ministerio de Seguridad, la reunión tiene como objetivo principal abordar el preocupante caso de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien ha sido blanco de graves amenazas de muerte.

La situación de la jefa comunal ha generado gran conmoción y preocupación en el ámbito político y social, por lo que sus pares buscan establecer mecanismos de resguardo y estrategias para enfrentar este tipo de situaciones.