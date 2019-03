Control de identidad a menores marca primer Consejo de Gabinete del año

El Presidente Sebastián Piñera encabeza este viernes el primer consejo de gabinete del año con sus 23 ministros, instancia marcada por el despliegue del propio Mandatario por su cuestionada iniciativa que amplía el control preventivo de identidad.

En la reunión, el Jefe de Estado remarcó los tres ejes para este 2019: seguridad, reformas sociales y economía.

AHORA – El Pdte @sebastianpinera encabeza el primer Consejo de Gabinete del año pic.twitter.com/iVwZVlJwnn — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 15 de marzo de 2019

En los últimos tres días, Piñera ha defendido la ampliación del control preventivo de identidad a contar de los 14 años, con registro de mochilas y autos, apostando por el amplio apoyo solidario que -asegura- dice tener la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto no cuenta con el apoyo completo de Chile Vamos, como el senador Andrés Allamand (RN) que no ve justificación en incluir a menores y Evópoli que está dudando de los protocolos de intervención de Carabineros a los menores de edad, por lo que ven con poco futuro a la iniciativa en el Congreso.

A esto se suma el desmarque de la directora del Sename, Susana Tonda, quien dijo que el foco tiene que estar puesto en la prevención y la reinserción en el caso de los menores.

Allamand: Me parece razonable establecer el límite en 16 años

Allamand, que participó este viernes del comité comunicacional que lideró la ministra vocera Cecilia Pérez, dijo estar a favor de fortalecer el control preventivo, pero admite la diferencia con el Ejecutivo en rebajar la edad.

"Tenemos una diferencia en términos de la edad a la que tiene que aplicarse este proyecto. Yo le he planteado directamente al Ejecutivo que ellos revisen la edad que en este minuto está establecida, que es de 14 años. Me parece que establecer el límite en 16 años sería mucho más razonable y esperamos que el Gobierno acoja esta petición", manifestó.

El parlamentario dijo tener "la impresión de que vamos a despejar el tema de la edad en la forma en que he señalado".

Defensor penal público: Cifras no apuntan a necesidad del control preventivo

Por su parte, el defensor penal público, Andrés Mahnke, con cifras en mano, enfatizó que los menores infractores de la ley vienen disminuyendo.

"Cifras de la Defensoría Penal Pública, del Poder Judicial, del Ministerio Público, todos hablan en promedio de una disminución de un 40 por ciento de la incidencia de adolescentes en la incidencia de adolescentes en los delitos que se investigan en el sistema de justicia penal", aseveró.

Si bien señala que aún falta saber el detalle del proyecto, sostuvo que hasta ahora -con lo que se conoce- "todavía faltan antecedentes para el debate, porque de verdad hay cifras que son incuestionables".

"Las cifras no orientan a la necesidad de utilizar, por ningún motivo, ese tipo de herramientas. Me parece que no se condice con la legislación internacional a la que Chile está obligado", recalcó.

Se espera que el Gobierno ingrese la próxima semana la iniciativa que amplía el control preventivo de identidad.

En el consejo de gabinete, el Mandatario sorprendió a sus ministros invitándolos al show que realizará en Chile el ex Beatle, Paul McCartney, el próximo miércoles.