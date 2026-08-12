Dirigente republicano: "El Frente Amplio le daría gratuidad a un descuartizador"

Los secretarios generales del Frente Amplio y del Partido Republicano, Andrés Couble y Vicente Bruna, sostuvieron en El Primer Café un rudo debate a propósito de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Couble abrió los fuegos señalando que el FA reconoce a la seguridad pública como "una de las principales urgencias ciudadanas", pero se quejó de que, en la discusión de medidas particulares, la derecha suele imputarle una "defensa de los delincuentes y del crimen organizado", lo que estimó "un poco ridículo y una simplificación del debate".

Observó al mismo tiempo que "hasta en seguridad se cuela la obsesión ideológica del ministro Quiroz" de quitar prestaciones sociales a "quienes hagan A, B o C", lo que refleja -a su juicio- un cuestionamiento de fondo a "la idea (misma) de la existencia de derechos sociales", y una estrategia para debilitarlos desde distintos flancos.

"Me parece complejo que no estén disponibles a cortarles derechos a delincuentes, a criminales", respondió Vicente Bruna.

"En Chile la realidad actual implica que el crimen organizado tortura personas, descuartiza personas, aparecen personas en contenedores bajo tierra... ¿Cómo es posible que el Frente Amplio pretenda que se mantengan esos derechos sociales a personas como ellos, si son criminales?", se preguntó.

"Me parece inaceptable. Por supuesto que hay que cortarle todos los derechos sociales a esa gente: ¡Están descuartizando personas! ¡Están torturando personas y el Frente Amplio nos quiere decir que hay que dejarles derechos sociales!... Es inaceptable lo que están diciendo", remarcó el republicano.

"Absurdo"

Respondió Andrés Couble: "La misma alocución de Vicente deja en claro lo absurdo de la medida (propuesta por el Gobierno)... 'Tenemos personas del crimen organizado que descuartizan personas', y dice que una medida efectiva para combatir aquello es decirle: '¿Sabes qué? No vas a tener gratuidad más adelante'...".

"Evidentemente que (el hecho de que) se ponga eso en discusión tiene que ver con el cuestionamiento de los derechos sociales y no con una medida efectiva para evitar lo que pasa" en el mundo criminal, señaló el frenteamplista.

Bruna replicó señalando que la ACOT contempla "medidas que son mucho más que esto" e incluyen "segregación en cárceles, entregarle más atribuciones y mejor armamento a Carabineros", pero insistió en considerar "muy grave que el secretario general del Frente Amplio no esté dispuesto a decir que les cortaría los derechos sociales (a los criminales), independiente que no sea la única medida o la medida más efectiva".

"¿Por qué el Frente Amplio no está dispuesto a cortar derechos sociales a gente que tortura y descuartiza personas? Me parece inaceptable", disparó Bruna.

Contestó Couble: "Porque son derechos universales cuya función no tiene que ver con disuadir el crimen, no tienen que ver con un premio o un castigo; es por el concepto del derecho, no por mi simpatía o no con la persona (involucrada) y lo horrible que hace".

"O sea que el Frente Amplio le daría gratuidad a un criminal, a un descuartizador...", hizo notar Vicente Bruna.

"Esa persona (el descuartizador) va a estar presa de por vida, así que no tiene mucho sentido cuestionarse si tiene o no gratuidad", reflexionó el dirigente opositor.

"A mí me parece una locura, me parece una locura", insistió su contraparte oficialista.

Objetivo futuro: quienes no pagan la micro o toman en la calle

Poniendo ya punto final a la discusión, Andrés Couble insistió en que "al hacer esto (instalar los fundamentos de la ACOT) por reforma constitucional, lo que buscan es, efectivamente, debilitar la provisión de derechos sociales".

"En Escuelas Protegidas trataron de hacer eso, pero el Tribunal Constitucional les dijo que no: que no podían tocar derechos sociales por otras cosas. Entonces, lo que quieren hacer ahora es poner un debilitamiento de los derechos sociales en la Constitución bajo el argumento -como planteaba Vicente- '¿quieren que los criminales organizados tengan (derechos) o no?, instalando esa falsa dicotomía para después decir, por ley: 'Bueno, la Constitución ya permite flexibilizar esto, entonces hagámoslo (también) para quienes no paguen el Transantiago, para quienes toman en la calle', como lo querían hacer" con la creación del Registro de Vándalos, acusó.

"Ése es el camino, y por eso yo digo que es una trampa y es peligroso poner en una discusión de seguridad, que es tan seria, estas trampas y cuchufletas, que lo que buscan en realidad es una agenda ideológica de debilitamiento del rol social del Estado", sentenció el secretario general del FA en Cooperativa.

"No voy a responder, porque creo que quedó claro que están dispuestos a entregarles derechos sociales a delincuentes y criminales", apostilló el republicano Vicente Bruna.