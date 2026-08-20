Gobierno cerró la puerta a opción de plebiscitar la reforma de seguridad

El Gobierno descartó este jueves la opción de someter a plebiscito las reformas constitucionales en materia de seguridad, al tiempo que enfrenta presiones parlamentarias para rediseñar y acotar el proyecto antes de avanzar en su tramitación legislativa.

La posibilidad de un referéndum, planteada preliminarmente por sectores oficialistas como el Partido Republicano y personeros de Renovación Nacional (RN), fue desestimada este mediodía desde el Palacio de La Moneda por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien apeló al marco normativo vigente.

"El Gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito. Además, que la legislación vigente, la norma constitucional vigente, no lo establece para este tipo de situaciones", sostuvo la autoridad.

Debido a esto, dio cuenta que defenderán "el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo".

El Gobierno descartó la opción de plebiscitar las modificaciones constitucionales de seguridad y confirmó que no está en evaluación esa alternativa. (FOTO: ATON)

Presión oficialista por un estado de excepción más acotado

En paralelo al descarte de la consulta ciudadana, el titular de la cartera de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo reuniones con parlamentarios de Chile Vamos para delinear modificaciones que hagan viable el cuestionado proyecto en el Congreso.

Tras el encuentro, el senador Andrés Longton (RN) afirmó que le hicieron ver al ministro "la prioridad y la importancia que tiene la agenda de seguridad", además de la necesidad de que "los proyectos que están en el Congreso tengan la suficiente rigurosidad para que puedan salir de acuerdo con las expectativas de la ciudadanía".

El senador Andrés Longton (RN) abordó "la prioridad y la importancia que tiene la agenda de seguridad". (FOTO: ATON)

En esta línea, la diputada Constanza Hube (UDI) detalló que "todavía queda harto por avanzar, y todo lo que sea quizás acotar un poco más el bajar la cantidad de días (del estado de excepción), ser un poco más quirúrgicos quizás en las modificaciones constitucionales, va en la línea de lo que nosotros estamos empujando y eventualmente también hacer otros cambios mayores".

Reparos técnicos y advertencias de Luis Cordero

La propuesta también concitó duros cuestionamientos por parte del exministro de Justicia y de Seguridad Luis Cordero, quien advirtió sobre la falta de solidez jurídica de la iniciativa y recomendó focalizar el trabajo en los proyectos de ley que ya se encuentran radicados en el Parlamento.

"Si el Gobierno presentó una reforma constitucional bajo excesos para luego negociar en el Congreso, este sería un ejemplo donde los excesos pueden terminar liquidando el propio propósito. Es un proyecto inútil, muy deficiente técnicamente -yo de verdad estoy muy sorprendido del punto de vista técnico, simplemente desde el punto de vista de derecho público- y, tercero, institucionalmente muy peligroso", arremetió el otrora secretario de Estado en entrevista con Cooperativa.

Asimismo, dio cuenta que la iniciativa "puede entorpecer la implementación de la legislación que hoy día está vigente", por lo que "no tiene sentido que sea despachada en el Congreso".

"La construcción de una reforma de esa característica es tan excesiva que lo que uno solo puede mirar es que no es razonable apoyarla en los términos que está", afirmó Cordero.

Pese a los reparos, desde las bancadas de Chile Vamos han sostenido rondas de consulta con abogados expertos. Según señaló el diputado Diego Schalper (RN), existe consenso en que las indicaciones que se preparan permitirán subsanar las aprensiones técnicas y normativas que genera el texto en el sector.