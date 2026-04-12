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Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Gobierno refuerza plan de seguridad en el norte: Foco en control fronterizo y robo de autos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ministra Steinert visitó Tarapacá para revisar puntos de fiscalización y anunciar el refuerzo policial y nuevas estrategias de seguridad, culminando con una visita al Centro Penitenciario de Alto Hospicio.

"Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa", aseguró la secretaria de Estado.

Gobierno refuerza plan de seguridad en el norte: Foco en control fronterizo y robo de autos
 ATON (archivo)

El Gobierno busca implementar medidas para evitar la sustracción de vehículos y su posterior traslado por pasos no habilitados hacia Bolivia.

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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, arribó este domingo a la Región de Tarapacá para iniciar un despliegue centrado en la implementación y refuerzo de estrategias de seguridad en la zona norte.

Su agenda incluyó reuniones con autoridades locales, la supervisión de puntos de control y el anuncio de medidas específicas para combatir la delincuencia en la frontera norte del país.

Según se detalló, Steinert se reunió con el gobernador regional, José Miguel Carvajal, y posteriormente se dirigió a la comuna de Huara para chequear los distintos puntos de control y fiscalización integrados entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Estas acciones se enmarcan en el plan de seguridad del Gobierno, que busca evitar la sustracción de vehículos y su posterior traslado por pasos no habilitados hacia Bolivia a través de la frontera norte.

Entre las acciones concretas anunciadas, se incluye la instalación de pórticos y el refuerzo del contingente policial en la zona norte del país.

Compromiso con el control y la justicia

Steinert enfatizó la importancia de un control riguroso en el territorio, afirmando que la autoridad debe tener "la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa".

Detalló que, en conjunto con Carabineros y la PDI, "hacemos un control para ver si efectivamente tenemos personas con ingresos irregulares, con quienes se sigue el respectivo proceso de expulsión, o incluso personas con orden de detención".

Según precisó la titular de Seguridad, en estos últimos casos los delincuentes "se ponen a disposición de la justicia para que la enfrenten y en definitiva cumplan las penas respectivas por los ilícitos que han cometido".

Frente a este escenario, la ministra aseguró que van "a seguir con este trabajo en terreno, vamos a Huara, a fin de materializar otro proyecto que es el control en ruta".

"No es posible que tengamos delitos de receptación de vehículos o robo de vehículos desde el sur y finalmente podamos detenerlos acá (en el norte), cuando todos sabemos que ingresan a Bolivia y ya no tenemos posibilidad de detener ese delito", señaló Steiner.

Jornada de reuniones y visita a Centro Penitenciario

Tras liderar encuentros con distintas autoridades locales y representantes de ambas policías, Steinert se trasladará hasta el Centro Penitenciario de Alto Hospicio.

En la instancia se reunirá con representantes de Gendarmería para abordar el foco penitenciario existente al interior de estos recintos, en conjunto con el Ministerio Público.

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