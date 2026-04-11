Steinert destaca recuperación de espacios y medidas migratorias del Gobierno

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lideró este sábado una reunión con diversas autoridades de Gobierno y policiales para revisar los primeros pasos de la estrategia de seguridad de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El encuentro, realizado en la 20ª Comisaría de Puente Alto, se centró en la recuperación de espacios públicos a nivel nacional y el combate a las incivilidades.

"No ha sido poco lo que hemos hecho (como Gobierno)", afirmó la titular de Seguridad tras reunión, destacando también que este esfuerzo se realiza "en conjunto con Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI)".

La estrategia gubernamental busca recuperar áreas urbanas afectadas por disturbios, focos de delincuencia y actividades ilícitas a nivel nacional. (FOTO: ATON)

En esta línea, Steinert indicó que la "sensación es que tenemos que seguir trabajando en terreno, y seguir recuperando terreno".

Migración irregular: Factor crucial en la estrategia de seguridad

Un aspecto fundamental en la estrategia de seguridad presentada por la ministra es el control de la migración y la identificación de las personas en el territorio nacional. La autoridad enfatizó la importancia de "saber quién está en nuestra casa".

"Es sumamente importante que las personas que han ingresado en forma regular y realizan un trabajo honesto, bienvenidos sean; pero aquellos cuyo ingreso fue irregular, no corresponde y tenemos que realizar todas las acciones para que vuelvan a sus países", puntualizó Steinert.

Steinert se reunió con altos mandos de Carabineros, PDI y autoridades del Ejecutivo para coordinar acciones de orden. (FOTO: ATON)

En la actividad participaron también el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y su par de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.