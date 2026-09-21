Mallas de seguridad en edificios: qué vigilar en su instalación y su mantención

Jaime Cepeda, subgerente de Prevención del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), conversó con Cooperativa sobre la importancia de las mallas de contención en edificios, diseñadas para evitar las caídas desde altura de personas y de mascotas.

El tema recobró notoriedad luego de que, el domingo, un niño de 9 años cayera desde un noveno piso en el barrio Franklin.

Cepeda indicó que "es muy importante disponer de estas mallas de contención o seguridad en todos aquellos edificios o lugares donde exista el riesgo de caída; y también es muy importante que sean certificadas, mantenidas y permanentemente supervisadas por los vecinos".

El experto indicó que, a la espera de la "Ley Valentín" -propuesta en 2025 para modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, tras la caída de un niño de cinco años en San Pedro de la Paz-, los supervisores deben ser las mismas personas.

"Somos nosotros, en este caso los propietarios, quienes tenemos que revisar el estado general de las mallas para poder prevenir algún tipo de accidente, y tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo en nuestros hogares: por ejemplo, cuando tenemos un balcón, un dormitorio o muebles cercanos, o cuando no enseñamos a nuestros hijos a poder tomar las medidas necesarias de seguridad", planteó.

Cepeda advirtió además que "hay condicionantes que pueden dificultar o disminuir las condiciones de seguridad para las que fueron diseñadas las mallas: la radiación UV, el haberlas intervenido, colocar elementos colgantes, no hacerles mantención y no revisarlas periódicamente".

"Lo importante es verificar las condiciones que me entrega el proveedor: si es certificado, si garantiza un estándar del material que se va a instalar, y no solamente del material de la malla, sino también del anclaje que se va a establecer, de la tensión que debe tener este equipamiento. Esto es lo más relevante", detalló.

Dado lo anterior, aseveró que "toda estructura que se interviene con un nivel de energía importante va a generar complicaciones. Por tanto, primero, hay que adquirirlo en el comercio establecido, que entrega fichas técnicas y certificaciones del material, de la instalación y de la mantención".

"Y no solamente quedarse con eso", enfatizó: "Tenemos que revisarla periódicamente, semanalmente, mensualmente, y pedirle al fabricante o al instalador que me entregue un listado de verificación de lo que yo tengo que considerar para lo que está diseñado", cerró el experto.