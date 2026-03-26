"Estoy en otra": Steinert pide superar polémica remoción de jefa de la PDI

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, deslizó su intención de pasar página en lo que respecta a su eventual rol detrás de la polémica remoción de la la prefecta general (r) Consuelo Peña, otrora jefa de inteligencia de la PDI.

La secretaria de Estado ya tuvo que explicar la situación esta semana frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, donde afirmó que su salida obedeció exclusivamente a la decisión del director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Sin embargo, han trascendido versiones que apuntan a una eventual participación directa de Steinert en la remoción de Peña, en razón de un antiguo conflicto u episodio ocurrido entre ambas cuando la hoy ministra era fiscal regional de Tarapacá.

Frente a esta controversia, el senador DC Iván Flores no solo llamó a la titular de Seguridad Pública a "decir la verdad", sino que emplazó al Gobierno a pedir su renuncia: "No se puede ni se debe seguir echando más bencina a esta tonta hoguera que fue creada por razones completamente ajenas a la institución con la ministra Steinert", subrayó a través de un video.

Consultada por los dichos del parlamentario durante su visita a La Araucanía este jueves, la autoridad se limitó a señalar que Flores "puede tener una opinión personal" de la situación, mas relevó que "ya contesté en la respectiva sesión (de la Comisión de Seguridad) y por lo tanto, seguir con esto no tiene sentido. He dicho que tenemos que estar trabajando en terreno y eso es lo que me preocupa".

En cuanto a su supuesta intervención en la salida de Peña, Steinert reiteró la versión entregada a los diputados: "Esta fue una decisión institucional, pero insisto, yo ya estoy en otra. Lo que quiero es trabajar por el país", remató.

"Explicaciones insuficientes"

Por lo pronto, la misma Comisión de Seguridad de la Cámara Baja ya citó al director general de la PDI para el próximo lunes 6 de abril, con el objetivo de recabar más antecedentes y así aclarar los motivos de esta remoción.

A la espera de tal sesión, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, aseguró que "las explicaciones de la ministra han sido insuficientes", todo cuando Steinert también es cuestionada por una inminente rebaja de recursos en materia de seguridad.

"Vemos que este Gobierno llegó hablando de que se enfrenta una crisis de seguridad, pero ya tenemos problemas con la gestión de las policías y reducción de presupuestos. Por lo tanto, creo que se requieren explicaciones claras y transparentes, pero también que se tomen las promesas de campaña y la seguridad en serio", aseveró el opositor.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, dijo esperar que "se dilucide la verdad" en el caso de Peña, y objetó que se decidiera "sacar de un cargo después de más de 30 años, y sin una explicación, a una persona que ha sido eficiente y eficaz en lo que justamente priorizaba este Gobierno, que es la persecución del delito".

"Además, se pretende hacer un recorte de 72 mil millones de pesos en el ámbito de seguridad, lo que es inaudito por decir lo menos", agregó el dirigente.