En un despliegue conjunto entre Carabineros y el municipio de Santiago, las autoridades materializaron este lunes por la mañana la clausura definitiva del emblemático galpón de Placer 880, en el corazón del Barrio Franklin. El operativo puso fin a un recinto que albergaba 790 locales comerciales —principalmente dedicados a servicios técnicos y barberías—, el cual funcionaba bajo graves irregularidades urbanísticas y como un punto neurálgico para la reducción de especies robadas en la Región Metropolitana.

La intervención policial reveló la complejidad táctica que enfrentaban los uniformados al ingresar al lugar. Según explicó el coronel Jorge Molina, el trazado estructural del inmueble, similar a un laberinto, era utilizado estratégicamente por bandas de crimen organizado para evadir la justicia. "El diseño de los galpones, con múltiples accesos y salidas por diversas vías, permitía que ante cualquier intervención estos sujetos pudieran escapar o esconder los elementos del delito", detalló el oficial, vinculando además este territorio a episodios de violencia extrema, como homicidios y balaceras registradas recientemente.

El desalojo dejó una estampa de abandono en las afueras del recinto, donde miles de carcasas, pantallas y cables fueron desechados por los locatarios tras ser notificados de la medida, obligando a un intenso trabajo de camiones municipales para limpiar la vía pública. Mientras el personal de aseo retiraba los restos de dispositivos electrónicos, las fuerzas especiales tomaban posesión del terreno para erradicar definitivamente las incivilidades que afectan la seguridad de los transeúntes y vecinos del sector.

Tras el cierre de las persianas, el futuro del recinto apunta a una renovación total. El sector quedará bajo la administración de una cooperativa de locatarios, quienes han asumido el compromiso de recuperar el espacio para el comercio legítimo.

