En una actividad realizada frente al Palacio de La Moneda junto a cadetes de la Policía de Investigaciones (PDI), el Presidente José Antonio Kast encabezó este martes la entrega de nuevos vehículos y equipamiento para la institución, medida enmarcada en la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

Durante el acto, el Mandatario enfatizó la necesidad de responder con severidad frente al crimen organizado trasnacional y las bandas criminales.

"No estamos hablando de un delincuente habitual; estamos hablando de una persona fría, calculadora, que es capaz de mandar a matar, torturar, secuestrar, amenazar, sin piedad", señaló Kast.

Asimismo, sostuvo que "el Estado, cuidando los derechos de las personas, tiene que reaccionar con fuerza, con firmeza, para que esas personas estén donde merezcan estar, que es en la cárcel, ojalá con las penas más altas; ojalá con cadena perpetua", añadiendo su deseo de que "Chile vuelva a ser el país más seguro de América Latina".

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