Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Ñuble

Fiesta de la Longaniza regaló 5.000 choripanes en Chillán: Tuvo cifra récord de público

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Fiesta de la Longaniza de Chillán 2026 concluyó con un balance histórico al registrar una masiva convocatoria presencial de más de 200 mil personas. Durante los tres días de celebración en la Plaza de Armas de la comuna, contó con la participación de 281 expositores y se distribuyeron 5.000 choripanes de forma completamente gratuita. El certamen fue organizado por la Dirección Municipal de Turismo de Chillán y superó con creces a las 150 mil visitas del año anterior.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados