La Fiesta de la Longaniza de Chillán 2026 concluyó con un balance histórico al registrar una masiva convocatoria presencial de más de 200 mil personas. Durante los tres días de celebración en la Plaza de Armas de la comuna, contó con la participación de 281 expositores y se distribuyeron 5.000 choripanes de forma completamente gratuita. El certamen fue organizado por la Dirección Municipal de Turismo de Chillán y superó con creces a las 150 mil visitas del año anterior.

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