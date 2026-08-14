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La formación de la U para su visita a Deportes Limache por la Liga de Primera

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Universidad de Chile enfrentará como visitante a Deportes Limache este sábado 15 de agosto (17:30) por la fecha 19 de la Liga de Primera, y el cuadro azul alistó su más probable formación para el duelo en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

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