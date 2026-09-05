Violencia rural en la macrozona sur cayó 53% en 2026

Un total de 81 episodios de violencia rural se registraron en la macrozona sur entre enero y agosto de 2026, marcando una caída del 53% respecto a los 171 casos contabilizados en el mismo tramo de 2025.

El registro consolida la trayectoria descendente iniciada en 2022 y representa la cifra más baja de hechos violentos de los últimos años en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La reducción de incidentes no solo se mantuvo, sino que duplicó su ritmo de disminución.

Según consignó La Tercera, mientras que entre 2024 y 2025 los casos habían descendido un 25% (de 227 a 171), el promedio mensual de hechos violentos pasó de 28,3 en 2024 a 21,3 en 2025, llegando a un promedio de 10,1 episodios cada 30 días durante el presente año.

Los episodios de violencia rural registraron una fuerte aceleración a la baja durante los primeros ocho meses de 2026. (FOTO: ATON)

Realidad regional y tipología de delitos

A nivel territorial, La Araucanía concentra 75 de los 81 hechos registrados en 2026, seguida por el Biobío con cinco y Los Lagos con un hecho.

En contraste, la Región de Los Ríos completó una baja sostenida en cuatro años, pasando de nueve a cero incidentes, mientras que el Biobío descendió de 35 a cinco hechos.

En cuanto a las tipologías delictuales, el atentado terrorista explosivo o incendiario se mantuvo como el delito más frecuente con 16 casos (un 41% menos que en 2025), seguido por amenazas simples (11) y daños simples (cinco).

Delitos como el robo de vehículos y el incendio sin peligro para las personas cayeron a cero casos en el registro acumulado.

Los atentados incendiarios y explosivos disminuyeron un 41% en comparación con el periodo anterior. (FOTO: ATON)

Pese a la tendencia general positiva, Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios de la fiscalía nacional, advirtió que "la disminución general no significa que el fenómeno haya desaparecido y deben observarse algunos delitos que no muestran la misma trayectoria descendente".

"El robo con intimidación, por ejemplo, pasa de ocho casos en 2025 a nueve en 2026, un aumento de 13%. La usurpación de propiedad pasa de cuatro a seis, un incremento de 50%, y las usurpaciones u ocupaciones no violentas sin daños pasan de dos a tres", advirtió la persecutora al medio antes citado.

En el plano comunal, Victoria (17), Collipulli (15) y Angol (11) continúan liderando la ocurrencia de delitos en La Araucanía pese a experimentar bajas generales, mientras que comunas como Cañete, Contulmo, Pitrufquén y Galvarino lograron reducir sus registros a cero durante 2026.