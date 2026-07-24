Detienen en Victoria a comuneros vinculados a ataques armados y usurpación

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a dos integrantes de la comunidad mapuche Coyan Mapu en las cercanías de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

El procedimiento, ejecutado en horas de la madrugada con resguardo militar, dio cumplimiento a órdenes judiciales pendientes contra los imputados por diversos delitos de violencia rural ocurridos entre 2021 y 2022.

Ataques armados en la Ruta CH-181

Uno de los detenidos fue identificado como Juan Millanao Hueiquillán, investigado por un ataque registrado en septiembre de 2021 en la Ruta CH-181.

En esa oportunidad, un grupo de aproximadamente 15 sujetos armados bloqueó la vía con árboles, disparó contra un tractocamión, intimidó al conductor y le sustrajo el vehículo junto a diversas especies. La máquina fue recuperada posteriormente con serios daños por fuego en su cabina.

El segundo aprehendido es Jorge Huenchullán Millanao, quien registraba órdenes de aprehensión en dos causas distintas. La primera corresponde a una emboscada ocurrida en 2022 en la misma Ruta CH-181, donde individuos armados cortaron el tránsito, amenazaron de muerte a un camionero y le robaron pertenencias.

Durante las labores de despeje de la ruta, un carro policial resultó alcanzado por impactos de perdigones.

Usurpación del fundo Miraflores

La segunda causa contra Huenchullán Millanao se remonta a 2021, ligada a la usurpación del fundo Miraflores.

Durante las diligencias policiales desplegadas para restituir el predio se suscitaron bloqueos de ruta y emboscadas con armas de fuego desde sectores boscosos. En dichos enfrentamientos, dos vehículos de Carabineros resultaron con daños y uno de ellos recibió impactos balísticos.

Las indagatorias han sido encabezadas por la Fiscalía de Victoria, en un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.

Ambos detenidos pasarán durante la jornada de este viernes a la audiencia de control de la detención ante el Juzgado de Garantía de Victoria.

Reacción gremial y llamado a la desarticulación

El procedimiento policial fue valorado por el sector empresarial y productivo regional, que respaldó la acción judicial y recalcó la relevancia de desmantelar a los grupos que operan al margen de la ley en la provincia.

"Muy importante que se siga avanzando en la detención de personas implicadas en graves hechos de atentados terroristas. Que se siga avanzando en la desarticulación total de estos grupos", señaló el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez.