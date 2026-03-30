Experto instó a pagar deuda eléctrica para evitar que intereses sigan encareciendo las cuentas

El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, instó a pagar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía para evitar que los intereses sigan encareciendo las cuentas de la luz.

A pesar del alivio que genera la prórroga en el alza de la tarifa eléctrica, anunciada el viernes por el Ministerio de Energía, el experto advirtió: "Hasta que no se comience el pago de la deuda, de acuerdo a la instrucción de la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), esto sigue acumulando intereses. Ahí es donde la deuda a marzo de 2024 se puede proyectar a julio y aparecen estos 14 millones de dólares de interés".

"Lo importante sería comenzar a pagar la deuda lo antes posible para que no acumule más intereses y que tenga el menor impacto en tarifas. Al 65% de los usuarios la cuenta le puede subir hasta un 5%, pero hay un grupo no menor de usuarios, superior al millón, que le puede subir más de un 10% hasta un 15%", agregó el profesor.