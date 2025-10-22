Republicanos dispara contra Pardow y Montes: "Este Gobierno premia la incompetencia"

El diputado republicano Cristián Araya señaló este miércoles en El Primer Café que el desempeño de los ministros Diego Pardow (Frente Amplio) y Carlos Montes (Partido Socialista) ha sido "escandaloso" por lo malo, y demuestra que el Gobierno de Gabriel Boric "premia la incompetencia".

Araya dijo en Cooperativa que no es cierto que el recorte fiscal que propone José Antonio Kast vaya a dejar a chilenos sin vivienda al afectar inversión social: "Lo que deja a los chilenos sin soluciones habitacionales es la incompetencia de este Gobierno... El ministro Montes debió haber salido hace mucho rato de su cartera, pero en este Gobierno se premia a los incompetentes".

Defendió, en esta línea, la acusación constitucional contra Pardow confirmada este miércoles por los diputados UDI, RN, Evópoli, Demócratas, Amarillos, republicanos, libertarios y socialcristianos.

"Cuando uno ve que este tipo de cosas quedan en el éter, hay que perseguir las responsabilidades políticas. Lamentablemente este Gobierno nos tiene acostumbrados a que la incompetencia es premiada", insistió Araya.

El escándalo con las cuentas de la luz demuestra que "está haciendo agua el Ministerio de Energía, al igual que el Ministerio de Vivienda; están haciendo agua por todos lados".

"Hay mérito para presentarla, porque tenemos estos dos casos en particular (los cobros extra de las generadoras y de Transelec), pero probablemente vamos a encontrar muchas más cosas. Si es cosa de revisar un poquito: en cada cartera y en particular en Energía y Vivienda", dijo.

"Hay un cerco que protege al ministro Montes"

"Insisto con Vivienda, porque yo creo que va a ser el paradigma del premio a la incompetencia lo del ministro Montes", remarcó Araya, que indicó que la oposición ha hecho presión contra el exsenador socialista, "pero lamentablemente hay un cerco del mundo concertacionista, más el Frente Amplio y el resto de la izquierda, que protege al ministro Montes".

"Me encantaría poder exigirle (al Gobierno) de forma más enérgica y con las herramientas constitucionales que contamos los diputados para poder perseguir la responsabilidad, entre otros, del ministro Montes, que es escandaloso, lo mismo que el ministro Pardow", pero hasta el momento no se ha podido, lamentó.

Aseguró, además, que un eventual Gobierno de José Antonio Kast sería diametralmente distinto: "No podemos ser tan mezquinos de pretender hacer un Gobierno sólo con personas que que pertenezcan al Partido (Republicano). Yo creo que eso es uno de los grandes errores del Frente Amplio, porque precisamente lo que trataron de hacer fue poner a los amigos del Presidente, a los compadres del carrete, y les pasó la cuenta".

"Nosotros creemos que en segunda vuelta, y ya siendo Gobierno, vamos a contar con gran parte de los equipos de las candidaturas de oposición (...) La mejor gente tiene que estar en los puestos clave, porque eso repercute en la seguridad, en el bienestar económico y social de los chilenos, y en eso no pueden haber miramientos ni pequeñeces", argumentó.

Consultado por si Kast, de ser electo Presidente, echará mano a los equipos de Evelyn Matthei, el legislador contestó: "Por supuesto"

"Las capacidades que puede tener Republicanos, Chile Vamos, Libertarios, Socialcristianos, etcétera, por sí solas no dan para poder hacer un buen Gobierno. Se se va a tener que trabajar en conjunto tanto a nivel político como a nivel técnico, y tenemos la mejor disposición para poner a las mejores personas. El Gobierno de José Antonio Kast no será un Gobierno solo con militantes republicanos, obvio que no. Vamos a incorporar otros talentos, porque es necesario y Chile lo necesita", sentenció.