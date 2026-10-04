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Tópicos: País | Servicios básicos | Gas

Alrededor de 4,8 millones de hogares utilizaron el cupón de gas licuado

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Gobierno realizó un positivo balance del beneficio, que finalizó el pasado 30 de septiembre, y contó con un total de 5,1 millones de activaciones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la participación de 11 empresas de distribución y la alianza con BancoEstado para su ejecución.

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El Gobierno realizó un positivo balance de la política de cupón de gas licuado tras tres meses de implementación, iniciativa que permitió que 4,8 millones de hogares utilizaran el beneficio, de un total de 5,1 millones de activaciones registradas durante el período.

La iniciativa, que finalizó el pasado 30 de septiembre, fue parte del plan "Chile Sale Adelante" y permitió a las familias del 80% más vulnerables de la población acceder al gas licuado como una medida de mitigación al alza de los combustibles.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que "después de tres meses, podemos decir que 4,8 millones de hogares utilizaron el cupón de gas licuado, de un total de 5,1 millones de activaciones. Es decir, 9 de cada 10 hogares utilizaron el cupón de gas licuado (...) Esta es una política en donde las familias tuvieron libertad de cuándo, cómo y dónde ocuparlo".

La implementación del beneficio contó con la participación de 11 empresas de distribución de gas, que se unieron mediante una alianza con BancoEstado, institución que permitió habilitar la infraestructura para facilitar las transacciones.

En ese sentido, Pavez celebró que dos de cada tres transacciones se realizaron de manera digital, mientras que las 2.100 Cajas Vecinas disponibles en el país permitieron contar como una alternativa para quienes requerían realizar el canje de manera presencial.

De esa forma, el subsecretario resaltó el trabajo de las instituciones y empresas que hicieron posible la implementación de la medida y aseguró que el Gobierno continuará evaluando políticas impulsadas para apoyar directamente a las familias chilenas.

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