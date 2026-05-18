Megarreforma: "Si alguien restringió el debate fue la oposición", acusó diputado Meza

El diputado José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, descartó este lunes las acusaciones al oficialismo de "legislar a matacaballo" -sin el espacio suficiente para un debate profundo- la megarreforma impulsada por el Gobierno, asegurando que "si hay alguien que restringió el debate parlamentario, fue la oposición".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja defendió la postura del oficialismo durante el proceso legislativo, invitando "a cualquiera que crea que no hubo espacio al debate, a que vea las grabaciones de las sesiones que hemos tenido en la Comisión de Hacienda".

Según afirmó, en esas instancias se ve "cómo los parlamentarios oficialistas se dedicaron -en todas las sesiones- a destrabar la discusión (...) en cuestiones inconexas y ajenas al debate", mientras que los representantes de oposición se "extendían por una hora y media" en puntos que no se consideraban clave.

Esta práctica, según Meza, fue advertida por el presidente de la comisión, diputado Agustín Romero (Republicanos), quien señalaba que "si se extienden ustedes ahora, no vamos a tener tiempo para hablar del fondo".

Para el diputado, este accionar de la oposición equivale a "hacerse trampa en el solitario", sumando también que se perdió "una semana completa" tras la postura opositora de "no sesionar en la semana distrital".

"Si hay alguien que restringió el debate parlamentario, fue la oposición", puntualizó Meza.

Meza reconoce que "sería iluso sostener que no hay ningún problema" en el Gobierno, aunque matiza la gravedad de las críticas. (FOTO: ATON)

Respecto a lo que se viene en el debate por la megarreforma, el diputado de Republicano advirtió en Cooperativa que "la parte más compleja va a ser el miércoles, cuando nos toque votar en sala en general y en particular".

Según advirtió, "las mayorías que están en las distintas comisiones no necesariamente son un reflejo exacto de las mayorías que hay en la sala de la Cámara de Diputados, y es por eso por lo que tanto el gobierno como nosotros -los diputados oficialistas- hemos hecho los mayores esfuerzos por concitar el apoyo en la Sala".

¿Hacia un cambio de gabinete?

Por otra parte, Meza desdramatizó los cuestionamientos políticos que enfrenta el Gobierno, desde turbulencias en distintos ministerios hasta problemas de coordinación y comunicación que impactan su popularidad.

Si bien reconoció que "hay visiones críticas" y que "evidentemente hay que ajustar algunos pernos de la máquina para que funcione bien", afirmó que la crítica interna es el camino y descartó la posibilidad de un cambio de gabinete.

"Creo que hoy no es el momento para un cambio de gabinete, en eso quiero ser súper claro", sentenció el diputado de Republicanos.