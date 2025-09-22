Secreto bancario: Etcheberry advierte "filtraciones" y Vallejo lo acusa de "falta de compromiso"

Una nueva polémica se desató este fin de semana luego de que el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, manifestara su preocupación sobre el proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, lo que fue catalogado este lunes por el Gobierno como "falta de compromiso".

En entrevista con La Tercera, Etcheberry manifestó que "me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad".

Las declaraciones de Etcheberry se dan en medio de la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica no para perseguir a los evasores de impuestos, sino a las bandas del crimen organizado, siguiendo la denominada "ruta del dinero".

En ese sentido, al ser consultado respecto a si cambió de opinión sobre el mencionado proyecto, respondió: "Habiendo sido director por un año, me di cuenta que había funcionarios que se metían a la información de contribuyentes que no les correspondía, porque no tenían que fiscalizarlo, entonces me asusté y también me pasó a mí, que alguien del SII agarró una información que era para que me actualizaran los datos, pero no solo no me actualizaron la información, sino que corrieron a un canal de televisión para que la divulgara".

Gobierno lo acusa de "falta de compromiso"

Al ser consultada por el Diario de Cooperativa, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), arremetió contra el exdirector del SII, quien debió dejar su cargo después de que trascendiera que no pagó las contribuciones por una de sus propiedades en Paine durante nueve años.

"Me parece una falta de compromiso con la propia institución que él presidió y desconocimiento, porque el SII es una institución con prestigio, con facultades y herramientas que el propio Congreso le ha entregado y que funcionan en hacer valer este estándar de que en Chile se pagan los impuestos, y para todos", aseveró la vocera de Gobierno.

"Ahora, lo que está en discusión es facilitar el levantamiento del secreto bancario, no en el caso del cumplimiento tributario, sino que en el caso de la persecución del crimen organizado. Por lo tanto, es importante dar las facultades de pesquisa y de alerta a la Unidad de Análisis Financiero para perseguir la ruta del dinero", complementó.

De acuerdo a la forma en que se está moldeando el proyecto en el Parlamento, no será el SII, sino la Unidad de Análisis Financiero la que podrá pedir información que esté bajo el secreto bancario en tres situaciones acotadas: cuando un banco realice un reporte de operación sospechosa; cuando esto afecte a una persona jurídica y cuando el reporte sea respecto de un funcionario público.

Reacciones desde la Oposición

Desde la oposición el diputado Cristián Araya (Partido Republicano), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, sostuvo que lo denunciado por Javier Etcheberry "es una situación real que, por supuesto, preocupa a la Comisión de Seguridad. El acceso a esta información es tremendamente sensible, por eso deben haber resguardos".

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), también integrante de la mencionada comisión, afirmó: "Etcheberry dice: 'Hay funcionarios en el servicio que se meten a ver información que no debieran', y le pasó a él con el caso de su propia vivienda. Por lo tanto, este es un argumento más para una discusión que nosotros ya habíamos dado".

"El proyecto es mucho más que el tema del secreto bancario. El proyecto de inteligencia económica, insisto, es un buen proyecto que moderniza y que da muchas herramientas para la persecución penal", puntualizó.

La iniciativa se encuentra en su segundo trámite en la Cámara Baja.