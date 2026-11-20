Sismo se percibió en la Región de Antofagasta
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Autor: Redacción Cooperativa
El movimiento fue de magnitud 5 grados y se originó a 33 kilómetros al noreste de la comuna de Calama.
El movimiento fue de magnitud 5 grados y se originó a 33 kilómetros al noreste de la comuna de Calama.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:24 horas de este viernes en la Región de Antofagasta.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento fue de magnitud 5 grados y se originó a 33 kilómetros al noreste de la comuna de Calama.
En tanto, la profundidad del sismo fue situada a 116 kilómetros.