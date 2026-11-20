Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:24 horas de este viernes en la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento fue de magnitud 5 grados y se originó a 33 kilómetros al noreste de la comuna de Calama.

En tanto, la profundidad del sismo fue situada a 116 kilómetros.