Ad portas de las lluvias, Gobierno y empresas acuerdan colaboración preventiva

Con el objetivo de mitigar los impactos de las próximas lluvias y el invierno, las empresas de distribución eléctrica y diversas autoridades firmaron este martes un protocolo de colaboración.

Este acuerdo busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico y una respuesta efectiva ante posibles emergencias, especialmente en un contexto de eventos meteorológicos que ya comienzan a sentirse en varias zonas del país.

Según se detalló, el pacto incluye la movilización de recursos logísticos, técnicos y humanos que darán respuesta a situaciones de emergencia y que se generen durante el invierno, de la mano de trabajos preventivos que ya se desarrollan antes de la llegada del sistema frontal que se espera para este miércoles.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó la importancia de este enfoque preventivo y colaborativo al señalar que "el 30 por ciento -un tercio- de los cortes de luz se provocan por ramas de árboles u objetos que hacen que se deje de transmitir o derechamente se caiga la línea".

El pacto incluye medidas como el manejo de vegetación y el refuerzo de brigadas para atender a pacientes electrodependientes. (FOTO: ATON)

En esta línea, la secretaria de Estado enfatizó la responsabilidad compartida, explicando que "el municipio, los vecinos, las empresas, la Superintendencia; todos tienen algún rol".

"Nosotros somos los primeros llamados a cuidarnos, lo que no significa que podamos hacer toda la tarea: si hay un árbol afuera de nuestra casa que está tocando la línea, yo no puedo intervenir como vecina, pero sí puedo llamar a la autoridad comunal, a la empresa y a la Superintendencia para que se haga cumplir la normativa", enfatizó Rincón.

"De eso se trata este trabajo que es colaborativo, pero que sobre todo tiene un rol preventivo, de anticiparnos a lo que sabemos ha ocurrido en otros momentos", añadió la titular de Energía.

Trabajo preventivo a lo largo del país

Se detalló también que el trabajo está enfocado en el manejo preventivo de la vegetación, la atención prioritaria a pacientes electrodependientes, el refuerzo de brigadas y capacidades operativas, el fortalecimiento de canales de atención a clientes, la incorporación de tecnologías e innovación y el respaldo energético para servicios críticos.

El director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, resaltó que "esto (la labor preventiva) no es solo un trabajo que se está haciendo en la Región Metropolitana, sino que en todas las regiones del país que tienen incidencia climática durante el invierno, y eso particularmente en la zona centro-sur del país".

Añadió que esto implica "un despliegue importante de tecnología, de despeje de poda", por lo que instó a la colaboración ciudadana.

"Es importante que cuando vean ramas que estén tocando el suministro eléctrico puedan dar aviso a la Superintendencia, a nosotros como empresa o a los municipios para poder efectivamente realizar el despeje", indicó Meriches, y aseguró también que "hoy la capacidad está para duplicar o triplicar incluso la cantidad de brigadistas", de ser necesario.

Se pronostican precipitaciones significativas, estimándose entre 20 a 25 milímetros de agua en la zona metropolitana. (FOTO: ATON)

Santiago activa mesa de trabajo por 405 puntos críticos y alerta por lluvias de hasta 25mm

En tanto, el Gobierno Regional Metropolitano, en conjunto con autoridades de Senapred, anunciaron medidas preventivas ante la inminente llegada de un sistema frontal que traerá lluvias a la capital.

Según se informó, se activó una mesa de trabajo dedicada a evaluar y gestionar los 405 puntos críticos identificados en la región, que podrían verse afectados.

La relevancia de esta iniciativa radica en que, según el gobernador Claudio Orrego, "solo el 25 por ciento (de estos puntos críticos), cerca de 100, representaron riesgos durante el año pasado".

Respecto al pronóstico meteorológico, se esperan cerca de 20 milímetros de agua a contar de la tarde del miércoles, en un sistema frontal que llega desde el sur del país.