20:03 - | Los hogares sin luz eléctrica ahora son más de 481.000 a nivel nacional: Valparaíso mantiene la mayor afectación, con unos 228.000 clientes sin servicio.

19:41 - | Presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell: En cuanto pase todo esto, creo que la reconstrucción va a ser bastante importante

19:35 - | Presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell: La manera más fácil de ayudar a las familias afectadas por la emergencia es a través de nuestra página web, con el monto que sea

19:24 - | Senapred activó mensajería SAE con llamados a evacuar sectores cercanos al Estero El Garretón, en la comuna de Nogales (Región de Valparaíso), y al Estero Canela, en la comuna de Canela (Región de Coquimbo)

19:02 - | Los hogares sin luz eléctrica llegan a más de 456.000 a nivel nacional: Valparaíso mantiene la mayor afectación, con casi 231.000 clientes sin servicio

19:00 - | Coquimbo: Reportan anegamientos producto de las quebradas causando el corte de rutas en las comunas de Illapel y Combarbalá

18:45 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: La lluvia que ahora caerá aguas arriba, en el sector de Aguas del Carmen, se almacenará en ese embalse. Lo que es muy bueno para la agricultura

18:42 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Tenemos un buen nivel de articulación entre el nivel local y regional... Hay dispositivos militares y de Carabineros instalados para responder emergencias

18:39 - | Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas: Se ha hecho una buena intervención en el sector bajo del Río Huasco, y han servido bastante los recursos derivados a los municipios y el GORE

18:27 - | Senapred activó mensajería SAE con llamado a evacuar el sector Otaegui, en la comuna de Valparaíso, por desborde del Estero El Sauce %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero El Sauce #SENAPRED solicita evacuar sector Otaegui en la comuna de #Valparaíso, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA%u2026 pic.twitter.com/73CLNB0XwQ — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

18:17 - | Senapred activó mensajería SAE para que vecinos de las comunas de Petorca y la Isla, se alejen de la ribera del Río Petorca por alerta de crecida %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED hace un llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Petorca, en las comunas de #Petorca y #LaLigua, Región de Valparaíso.

Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/Emq2Frg0P4 %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

18:12 - | Senapred activó mensajería SAE con llamado a evacuar los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de Quilpué, por desborde del Estero Quilpué %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Quilpué #SENAPRED solicita evacuar sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de #Quilpué, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó%u2026 pic.twitter.com/n77Ug5nWh1 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

18:09 - | También se reinició la operación de los buses de combinación desde intermodal Limache hasta la Provincia de Quillota.

18:09 - | El servicio ferroviario entre las estaciones Miramar y Limache del Metro de Valparaíso se reanuda progresivamente, con intervalos de 30 minutos, tras recuperar el suministro de energía.

17:54 - | Los hogares sin luz eléctrica todavía superan los 400.000 a nivel nacional: Valparaíso mantiene la mayor afectación, con casi 195.000 clientes sin servicio

17:50 - | Senapred activó mensajería SAE con llamado a evacuar el sector Condominio La Hacienda, en la comuna de La Cruz (Región de Valparaíso), debido a un aluvión %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Condominio La Hacienda, en la comuna de #LaCruz, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA actuar%u2026 pic.twitter.com/1RLWaEZrER — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

17:45 - | Senapred activó mensajería SAE con llamado a evacuar el sector Infiernillos, en la comuna de Los Vilos, debido a un aluvión %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por aluvión #SENAPRED solicita evacuar sector Infiernillos, en la comuna de #LosVilos, Región de Coquimbo.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA actuar con calma y%u2026 pic.twitter.com/rvyvj2nXcB %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

17:39 - | Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido: Luego de los pacientes electrodependientes y los servicios de salud, se priorizarán los servicios de telecomunicaciones

17:35 - | Senapred activó mensajería SAE para que vecinos del sector La Isla, en la comuna de Concón, se alejen de la ribera del Río Aconcagua %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED hace un llamado a evitar acercarse a la ribera del Río Aconcagua, sector La Isla, en la comuna de #Concón, Región de Valparaíso.

Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/9htmLpeaDP — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

17:23 - | "El delegado deberá definir la forma en que se discutirá y acordará el uso de este presupuesto del gobierno regional, coordinadamente con el COGRID (...) y articularlo con nuestras direcciones regionales de Senapred para hacer más eficiente y eficaz la respuesta", comentó el subsecretario Pavez.

17:22 - | Según la resolución firmada el pasado 10 de julio, la utilización de los recursos sea coordinada en el marco de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), presididos por los delegados presidenciales regionales.

17:15 - | El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó la aplicación de la Glosa 14 de la Ley de Presupuestos, que permite a los gobiernos regionales destinar hasta un 2% de su presupuesto para atender necesidades derivadas de emergencias.

16:02 - | Situación en Salamanca: Crecida del estero Tilama se lleva badén de acceso, dificultando el tránsito hacia localidades interiores en la provincia del Choapa

16:01 - | Alcalde Denis Cortés por lluvias: "Tenemos las primeras dos familias que preventivamente han querido acudir al albergue para evitar situaciones más complejas".

15:59 - | Alcalde Denis Cortés por lluvias: "Tenemos las primeras dos familias que preventivamente han querido acudir al albergue para evitar situaciones más complejas".

15:59 - | Alcalde de Illapel, Denis Cortés: "Más de 12.000 personas viven entre quebradas, en los cerros, y eso es lo que estamos preocupados y es lo que estamos trabajando para poder prevenir".

15:58 - | Emergencia en Illapel: Crecida del estero Aucó obliga a cortar la ruta D-705 que une la comuna con y Canela. No se registraban crecidas similares desde 2017

15:58 - | Presidente Kast y crisis climática: "Como país hemos tenido una reacción a veces tardía en algunos fenómenos, como por ejemplo que se instalen personas a vivir en lugares que están fuera de lo que está en la programación".

15:54 - | Presidente Kast en el Biobío: "Tenemos también que reconocer que hay una falta de infraestructura vial, portuaria, que es de décadas. Esto no es de un año, dos años, no es de responsabilidad de un gobierno u otro"

15:48 - | Graves daños en Penco: Marejadas en el sector de Cerro Verde Bajo dejan 12 viviendas totalmente destruidas y más de 80 con afectación. Además, pescadores informan la pérdida de 12 botes de trabajo.

15:46 - | Debido a una "alerta de crecida", Senapred activó esta tarde mensajería SAE y ordenó "evitar la ribera del Estero Marga Marga, en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso": %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera del Estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/4lMDAIePE5 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

14:06 - | En Cerro Navia, un bus del sistema Red chocó contra el muro perimetral de una vivienda, dejando a dos personas con lesiones de carácter leve

14:05 - | Red de albergues en Talagante: La Escuela Manuel Rodríguez se encuentra a su máxima capacidad, mientras que la Escuela Grecia y el Liceo Bicentenario ampliaron sus cupos a 110 personas. Las familias albergadas acusan falta de patrullajes de seguridad en el campamento desalojado

14:04 - | Evacuación obligatoria del Campamento Ribera del Río Mapocho: Alcalde de Talagante señaló que se ha logrado evacuar a 1.600 personas, pero entre 400 y 500 residentes se niegan a salir por temor a robos en sus viviendas. Carabineros, la PDI, el Ejército (con carros de combate) y Bomberos realizan un operativo puerta a puerta

14:03 - | Alcalde de Talagante sobre evacuación obligatoria del Campamento Ribera del Río Mapocho: "Acabo de lanzar una alarma comunal, con alarmas comunitarias, inteligencia geo-satelital, georreferenciada, pidiendo que la gente salga. Hay un aumento del caudal importante del río, un peligro inminente. No quiero que nadie fallezca y, por lo mismo, espero que salgan"

14:00 - | Evacuación obligatoria del Campamento Ribera del Río Mapocho: El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, decretó el uso de la fuerza pública para retirar a niños y adultos mayores

13:57 - | Cerrillos: El municipio dispuso de tres buses para el traslado voluntario de los habitantes del Campamento Nuevo Amanecer hacia el albergue habilitado en el Parque Orione - Escuela Cuca

13:56 - | Campamento Nuevo Amanecer, comuna de Cerrillos: Se solicitó la evacuación de unas 600 personas de los sectores "Colombia" y "La Islita" (aledaños a la Ruta 78), debido al peligro de deslizamiento de tierra. El terreno, emplazado sobre un antiguo basural, cuenta con viviendas tipo palafito que no resisten las lluvias intensas previstas de hasta 40 milímetros

13:50 - | Arnaldo Zúñiga, de la DMC: Se va a producir una activación de las precipitaciones hacia la noche, pero lo importante de esto es la continuidad de la lluvia en el tiempo. Estamos esperando que la prolongación de las precipitaciones por lo menos sea hasta incluso 96 horas más

13:48 - | Arnaldo Zúñiga, de la DMC: En la Región de Coquimbo interior, Combarbalá ya está sumando en torno a los 45 milímetros. En la Región Metropolitana, nuestra estación referencial, que es Quinta Normal, sumaba en torno a los 43 mm a eso de las 11 de la mañana, y esperamos que siga precipitando con alternancia

13:47 - | Arnaldo Zúñiga, de la DMC: Hoy día solamente tenemos alertadas por viento a las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con ráfagas de 20 a 40 (km/h para este viernes) y 70 km/h para el día de mañana. En el resto de las regiones los vientos van a estar en los rangos normales

13:41 - | Manuel Millones, delegado regional de Valparaíso, informó que un aumento del cauce del río mantiene bajo amenaza de aislamiento a 600 familias de Petorca, por lo que se moviliza maquinaria pesada al sector y se coordina apoyo aéreo con helicópteros de Carabineros ante eventuales emergencias médicas

13:39 - | Quilpué: el estero John Kennedy se desbordó en la población Piloto Pardo. Ante los riesgos de remoción en masa, se emitió una alerta SAE para evacuar a unas 250 familias de la población Argentina, de las cuales solo 40 accedieron de forma voluntaria

13:39 - | Región de Valparaíso: las comunas de Quilpué (25.000 hogares) y Valparaíso (20.000) concentran la mayor cantidad de afectados por los cortes de luz

13:37 - | Se registran bloqueos de caminos y rodados en comunas como Illapel y zonas interiores de la Región de Coquimbo producto de las lluvias

13:36 - | Embarcaciones encalladas en Playa La Herradura, en Coquimbo: Gobernación Marítima monitorea que no haya derrame de líquidos al mar mientras se espera la marea alta para iniciar maniobras de remolque

13:31 - | Caída de grúa en Sindempart, en Coquimbo: un día después del accidente, personal de emergencia trabaja en el retiro de los escombros y evalúa la estabilidad de una segunda grúa paralela en el sector

13:29 - | Senapred ordenó evacuar el campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante por crecida del río Mapocho: %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por crecida del Río Mapocho #SENAPRED solicita evacuar sector Campamento Ribera del Río en la comuna de #Talagante, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.%u2026 pic.twitter.com/u8qkjhBRZr — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

13:02 - | Pavez: "Las precipitaciones en gran parte del país van a seguir la próxima semana con menor intensidad. Por ahora no está prevista la suspensión de clases para el lunes"

13:00 - | Balance de daños: Gobierno confirma cerca de 500 viviendas afectadas en la Región del Biobío. En el sector de Penco y Lirquén la cifra oscila entre 60 y 80 casas con daños tras el sistema frontal

13:00 - | Subsecretario Pavez detalla 3 evacuaciones críticas en la RM: Campamento Rivera del Río (Talagante), campamentos Colombia y América Indígena (Cerrillos) y "El Sueño de Todos" (La Islita, Puente Alto)

12:58 - | Alerta en Cerrillos: "Sernageomin alertó posibles remociones en masa en los campamentos Colombia y América Indígena. El delegado provincial ya está en la zona coordinando la evacuación", informa Pavez.

12:55 - | Subsecretario Pavez hace llamado urgente a Talagante: El agua está empezando a llegar al campamento Rivera del Río Mapocho. Han salido 1.500 personas pero quedan 300 que aún no salen. Necesitamos que salgan de ahí"

12:50 - | Subsecretario Pavez por situación en el norte: "En el Huasco han caído precipitaciones intensas pero sin afectación. En Coquimbo, Illapel y Limarí hay activación de quebradas y personas aisladas, pero sin daños a viviendas"

12:42 - | Alerta en el norte: Subsecretario Pavez advierte que "los esfuerzos del gobierno están centrados entre la provincia del Huasco y la región de O'Higgins, donde se han activado quebradas"

12:32 - | Por razones logísticas y de tiempo, el Presidente Kast suspendió su visita a una escuela dañada en Tomé, centrando sus actividades en Cerro Verde Bajo, sector fuertemente afectado por las marejadas.

11:54 - | El Presidente José Antonio Kast arribó a la Región del Biobío para coordinar las acciones de ayuda tras los daños provocados por el sistema frontal en la zona.

11:51 - | Ministro (s) Bolívar: La emergencia la dirige, la controla y la conduce el Ministerio del Interior a través de Senapred, y las Fuerzas Armadas en su rol de apoyo prestan los medios disponibles

11:51 - | Ministro (s) de Defensa y respuesta ante desastres: El país ha aprendido muchísimo en los últimos años (...) Probablemente hay un antes y un después a partir del terremoto del 2010

11:49 - | Ministro (s) Bolívar detalla apoyos: Principalmente evacuaciones preventivas. Lo vimos en Talagante, en la zona de Quilpué, en la Región de O'Higgins, en la ribera del río Cachapoal (...) En Angol también se hicieron evacuaciones preventivas

11:48 - | Ministro (s) de Defensa: El Ejército en forma preventiva desplegó medios en Alto del Carmen, en previsión de alguna posibilidad de que esa zona quedara aislada

11:48 - | Ministro (s) Bolívar por sistema frontal: Las Fuerzas Armadas en general han estado trabajando en preparación para este evento climático desde el lunes, cuando se dieron las instrucciones y se firmó el decreto de emergencia [MINUTO A MINUTO%uD83C%uDF27%uFE0F] Ministro (s) Bolívar por sistema frontal: Las Fuerzas Armadas en general han estado trabajando en preparación para este evento climático desde el lunes, cuando se dieron las instrucciones y se firmó el decreto de emergencia https://t.co/kLOQ6w4IFf pic.twitter.com/643ag62EtL — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:44 - | Ministro (s) de Defensa, Cristian Bolívar: Quisiera expresar a nombre del Gobierno y del Ministerio de Defensa nuestras sentidas condolencias por los tres fallecimientos que han sido reportados hasta ahora

11:44 - | Ministro de Defensa Nacional subrogante, Christian Bolívar: Lo importante ha sido tener las unidades desplegadas de forma preventiva (...) También se han realizado evacuaciones importantes [MINUTO A MINUTO%uD83C%uDF27%uFE0F] Ministro de Defensa Nacional subrogante, Christian Bolívar: Lo importante ha sido tener las unidades desplegadas de forma preventiva (...) También se han realizado evacuaciones importantes https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/mFajRKRFks — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:29 - | Eduardo Sáez: El tercer sistema frontal empezará el martes y afectará de Coquimbo al sur

11:27 - | Eduardo Sáez: El próximo sistema frontal entrará desde el norte y golpeará muy fuerte la mañana del domingo en Coquimbo y en la tarde a la Región de Atacama

11:22 - | Eduardo Sáez: las lluvias perderán fuerza el sábado entre Valparaíso y La Araucanía. Sólo se mantendrá en el norte.

11:21 - | Me sorprende cómo las herramientas meteorológicas han ido evolucionando y han logrado tener más precisiones sobre los pronósticos

11:21 - | Esta tarde el sector cordillerano de Coquimbo tendrá un pulso más fuerte de lluvia, advierte Sáez en Cooperativa

11:20 - | Meteorólogo Eduardo Sáez: Santiago lleva casi 50 milímetros de agua acumulada

11:17 - | Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 295.731 hogares están sin suministro eléctrico, concentrados principalmente en las regiones de La Araucanía (108.236), Valparaíso (77.633), Biobío (34.444), Coquimbo (24.892) y RM (23.577)

11:13 - | Reunión en Minagri: las autoridades evalúan decretar zona de emergencia junto a la Dirección General de Aguas (DGA) en Petorca y Combarbalá debido a la preocupante crecida en los cauces de los ríos. El monitoreo oficial se mantiene activo entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos

11:11 - | La Región de Valparaíso registra cerca de 106.000 hogares sin luz, concentrándose los mayores problemas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué

11:11 - | En el cerro Merced de Valparaíso, un derrumbe destruyó al menos dos viviendas de material ligero, las cuales se encontraban deshabitadas

11:10 - | El estero Marga Marga en Viña del Mar presenta un aumento significativo en su volumen

11:09 - | El servicio de tren Limache-Puerto (Metro de Valparaíso) se encuentra completamente interrumpido debido a un corte en el suministro de energía eléctrica %uD83D%uDE86 #EFEInforma 10:59



Debido a una interrupción en el suministro eléctrico producto de las condiciones climáticas, el servicio se encuentra temporalmente suspendido.



Los trenes avanzarán hasta la próxima estación para permitir el descenso seguro de los pasajeros, mientras%u2026 pic.twitter.com/9THhpGI46J — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026

11:04 - | Pedro Carvajal relató a Cooperativa que fue arrastrado por el mar dentro de su propia casa mientras tomaba desayuno: Pescador sobrevivió a las marejadas: "El agua me dio dos vueltas dentro de la casa" https://t.co/rbouYVc1rc pic.twitter.com/PIRLPLjkvK — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:01 - | [En vivo] Gobernador Orrego: Lo que le pedimos a la gente es colaboración, autocuidado y corresponsabilidad; no exponerse a situaciones innecesarias de riesgo. Si usted puede estar en la casa, que se quede, no hay ningún problema. La ciudad está resistiendo bien, pero se nos viene lo más fuerte el resto del día

10:56 - | [En vivo] Gobernador Orrego: Se dice que entre ahora y las 12:00 del día va a llover cerca de 40 milímetros, lo que es mucha agua en Santiago. Llevamos 38 (mm) entre el día de ayer y esta madrugada, así que se nos viene un día muy pero muy lluvioso en la capital

10:53 - | [En vivo] Gobernador Orrego desde Cerrillos: Estamos procediendo a una evacuación preventiva de una parte del campamento América Indígena, con cerca de 600 familias que están en la ladera de la Autopista del Sol o Autopista 78, con algún tipo de riesgo de derrumbe. Ya habíamos evacuado a cerca de 2.000 personas en Talagante, se evacuó también a alguna gente en Puente Alto, y esta es la nueva evacuación que estamos haciendo en la Región Metropolitana

10:49 - | [En vivo] Gobernador metropolitano, Claudio Orrego: Estamos con distintos procesos de alcantarillados que se han reventado y se ha mezclado el agua lluvia con aguas servidas. De hecho, en Estación Central tuvimos que clausurar la calle Aeropuerto

10:40 - | Presidencia informó que, por motivos de agenda, se canceló la actividad de José Antonio Kast prevista en Tomé (Región del Biobío)

10:38 - | La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, pidió "elevar la categoría de alerta para priorizar mejor los recursos"

10:30 - | Según detalló el jefe comunal, el tránsito en el borde costero de Concón se cerró debido al riesgo generado por los deslizamientos de tierra: El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, informó que el #SistemaFrontal obligó al cierre total del borde costero como medida preventiva https://t.co/PPuB1Ycffd pic.twitter.com/zyTlTXjuh1 — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

10:29 - | Debido a la caída de un árbol sobre las vías en el tramo comprendido entre las estaciones El Salto y Quilpué, el servicio de Tren Limache-Puerto opera de manera transitoria con una frecuencia reducida de aproximadamente 30 minutos #EFEInforma | 10:10hrs.



Debido a la caída de un árbol sobre la vía entre El Salto y Quilpué, el servicio se encuentra operando de manera transitoria con una frecuencia aproximada de 30 minutos.



Los trenes circulan por una sola vía entre ambas estaciones, mientras nuestros%u2026 pic.twitter.com/hkfnMZ4oKs — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026

10:24 - | Despliegue de ayuda en Penco: se alista el ingreso de personal para aplicar la ficha FIBE a los damnificados, mientras se espera el arribo del Presidente Kast a la zona afectada por la catástrofe

10:23 - | Se reportan rodados y remociones en masa al interior del Valle de Elqui debido a las intensas lluvias

10:22 - | Destrucción de comercio en Coquimbo: en el sector costero de Peñuelas, las marejadas y ráfagas destruyeron por completo la discoteca y restaurante OVO, sin registrarse personas lesionadas

10:21 - | Coquimbo: en la playa La Herradura encalló una barcaza producto del fuerte viento y las marejadas

10:19 - | Carabineros mantiene bajo control los tres sectores de acceso al Campamento Ribera del Río Mapocho (Talagante) para evitar reingresos de riesgo

10:18 - | El municipio de Talagante dispuso tres albergues. Uno de los recintos, la Escuela Manuel Rodríguez, ya se encuentra completamente lleno, mientras que el Liceo Grecia y el Liceo Bicentenario aún cuentan con capacidad

10:15 - | Campamento Ribera del Mapocho (Talagante): El caudal del río ha aumentado al menos tres veces su nivel normal, amenazando a un asentamiento censado por Carabineros con 600 viviendas y cerca de 2.000 personas

10:08 - | Región Metropolitana: Se han registrado más de 30 milímetros de agua y se proyecta que el total alcance hasta los 90 milímetros

09:58 - | En la Región Metropolitana, el foco está en el río Mapocho, donde se realizó una evacuación preventiva -descrita por el Presidente Kast como "pseudo voluntaria- de personas instaladas en asentamientos irregulares en el lecho del río, con perímetro custodiado por Carabineros y personal militar

09:56 - | Coquimbo es la región donde se concentra la mayor atención de Senapred para la jornada: ya se registran 158 personas aisladas por la activación de quebradas en varias comunas, y el organismo proyecta que el peak de intensidad del sistema frontal -según la Dirección Meteorológica- se presentará hoy en esta región, junto con el tramo hasta O'Higgins

09:56 - | Según Senapred, hay 466 personas albergadas -la mayoría por evacuaciones preventivas de asentamientos precarios en la Región Metropolitana-, 158 aisladas (principalmente en Coquimbo por activación de quebradas), cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 en evaluación

09:48 - | Persisten además cortes de suministro eléctrico: de 600.000 clientes sin luz durante la noche se bajó a 300.000 esta mañana, con más de 2.600 cuadrillas desplegadas en el país

09:47 - | El balance que entregó a primera hora de este viernes la directora de Senapred, Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio cuenta de 79 damnificados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins

09:46 - | A nivel nacional, los fallecidos por el sistema frontal son un trabajador al que se le cayó un árbol cuando estaba despejando una carretera en el Biobío; un hombre que se resbaló y cayó al suelo mientras estaba limpiando las canaletas en el tejado de su casa en La Araucanía y otro hombre que sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

09:45 - | Rodrigo Vera detalló pérdida total de 12 viviendas, 80 con daño mayor y el colapso del puente Melón, que deja aislados a cerca de 2 mil vecinos: Alcalde de Penco por marejada que arrasó Cerro Verde Bajo: "Esto fue mucho peor que un tsunami, los pescadores lloraban, están destruidos" https://t.co/E4BMPYPOaJ pic.twitter.com/aF84mkSQ3E — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

09:44 - | A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast, en ruta hacia el Maule y el Biobío, defendió la respuesta del Gobierno y detalló que liderará reuniones operativas con los gabinetes regionales y alcaldes de las zonas más damnificadas